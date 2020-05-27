Коли економіка США вийде з кризи через коронавірус: прогноз гендиректора J.P. Morgan

Джеймі Даймон, генеральний директор американського банку J.P. Morgan Chase, прогнозує, що економіка США почне відновлюватися, а рівень безробіття знизиться у другій половині 2020 року. Економічне становище налагодиться після досягнення рівня часів Великої депресії в другому кварталі цього року.

Про це гендиректор повідомив в інтерв’ю CNBC, пише PYMNTS. Також Даймон заявив про важливість підтримати й уберегти саме представників малого бізнесу.

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Даймон про дії Федрезерву США

За словами гендиректора банку, J.P. Morgan готовий до більш затяжного спаду, спричиненого пандемією COVID-19. Водночас, Даймон похвалив Федеральну резервну систему США. Він заявив, що саме дії американського центрального банку, направлені на зміцнення фінансових ринків, були наче "вода, що заповнює кожну порожнину".

Я даю їй (економіці – ред.) досить хороші шанси. Уряд був дуже чуйним, як і Федеральний резерв. Великі компанії мають достатньо грошей. Сподіваємося, що нам вдасться зберегти малий бізнес, щоб він повернувся до своєї звичної роботи,

– зазначив Даймон.

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Що думає гендиректор J.P. Morgan про майбутнє економіки

Даймон зазначив також, що ніколи не ігнорував ознаки, які, на думку світових аналітиків, вказують на тривале падіння економіки через коронавірус. Однак, за його словами, усі зусилля, направлені на стабілізацію економічної ситуації в країні, будуть плідними.

На нас чекає досить швидке одужання,

– з оптимізмом сказав гендиректор J.P. Morgan.

Коментарі Джеймі Даймона з’явилися після запитання журналістів про потенційні сценарії відновлення економіки США. Також його попросили пояснити купівлю акцій J.P. Morgan у 2016 році на суму в 26 мільйонів доларів. Наразі Даймон володіє більш ніж 6,7 мільйонами акцій банку на суму 357 мільйонів доларів.

Я не намагаюся передбачити якусь прірву. Ми не можемо бути захищеними від того, що відбувається у світі,

– стверджує Даймон.