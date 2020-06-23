Китайські регулятори дозволили фінтех-компанії Ant Financial Services Group змінити назву на Ant Technology Group. Це дасть змогу підприємству уникнути перевірки з боку фінансових наглядачів КНР.

Ant Financial, дочірня компанія групи Alibaba, отримала дозвіл від головного китайського регулятора у сфері бізнесу та електронної комерції на зміну перекладу своєї назви на китайську мову в записах про реєстрацію підприємства. Про це повідомляє Finextra із покликанням на інформацію видання The Wall Street Journal.

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Що відомо про Ant Financial та її фінансові показники

Ant Financial була створена у 2014 році, коли Alibaba об’єднав шість різних компаній в одну в рамках своєї стратегії розвитку фінансових послуг. Сьогодні підприємство займає величезну частку ринку фінансових послуг у Китаї завдяки таким фірмам, як: Alipay, Ant Fortune, Yu'e Bao, Zhao Cai Bao, Ant Micro Loan, Sesame Credit та MYbank.

До 2018 року ринкова вартість Ant Financial становила 150 мільярдів доларів. Так, під час етапу фінансування Серії С компанії вдалося залучити 14 мільярдів доларів.

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Тиск на китайський бізнес з боку регуляторів

Успіх Ant Financial призвів до зростання до неї цікавості з боку китайських фінансових регуляторів. Нещодавно компанія зіштовхнулася з тиском на свій бізнес.

Зокрема, зацікавлені у цьому органи, хотіли знизити розмір фонду грошового ринку китайської компанії після того, як він став найбільшим у світі.

Окрім того, Alipay піддається правилам, згідно з якими вона має зберігати більшу частину грошей своїх клієнтів на рахунках у комерційних банках і здійснювати транзакції через державну платформу.