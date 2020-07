Beyond Meat, один із найбільших виробників рослинних аналогів м’ясної продукції, налагодив партнерство з інтернет-гігантом Alibaba Group з метою виходу на ринок Китаю.

Американська компанія заявила, що хоче аби її відомий Beyond Burger був доступний у 50 магазинах Freshippo у Шанхаї, повідомляє MarketWatch. Як стало відомо славнозвісні бургери виробника рослинних аналогів м’яса з’являться на полицях Freshippo уже на найближчих вихідних.

Ми знаємо, що сектор роздрібної торгівлі буде ключовою частиною нашого успіху в Китаї,

– зазначив Етан Браун, генеральний директор Beyond Meat.

Що відомо про Freshippo? Це мережа продуктових магазинів, власником якої є Alibaba Group, у яких можна здійснювати купівлю товарів як онлайн, так і безпосередньо відвідавши торговельний заклад. Тобто такий формат покликаний покращити фізичний і цифровий досвід купівлі товарів.

Плани Beyond Meat щодо ринку Китаю

Beyond Meat також планує впродовж року розширити кількість магазинів Freshippo, де продаватиметься Beyond Burger, до 48 у Пекіні та Ханчжоу. Продукт американської компанії буде доступний і в мобільному додатку китайського магазину. Тому клієнт зможе замовити доставку цього бургера.

Вихід на ринок Китаю Beyond Meat слідує після низки успішних партнерств з іншими не менш відомими брендами. З-поміж них Starbucks Inc., Yum Brands Inc., мережі закладів швидкого харчування KFC, Pizza Hut і Taco Bell. Beyond Meat також ухвалив угоду з компанією Sinodis, дистриб'ютором продуктів харчування.

Ми спостерігаємо зростаючий інтерес до м’яса на рослинній основі з-поміж наших покупців, і будемо пропонувати клієнтам ще більше аналогів м’ясним продуктам у майбутньому,

– стверджують у Freshippo.

Оцінка потенціалу Beyond Meat на ринку Китаю

Аналітик BTIG Пітер Селех висловив оптимізм щодо потенціалу Beyond Meat на китайському ринку.

Ми віримо, що Китай стане стратегічним ринком для зростання Beyond Meat упродовж довгих років,

– заявив Селех ще 8 червня, додавши, що американська компанія має високий потенціал продажів, як у Китаї, так і на інших ринках, куди вона планує вийти.