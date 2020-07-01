Alphabet Inc., материнська компанія Google, підтвердила те, що техногігант придбав канадський стартап North, який розробляє смарт-окуляри Focals.

Умови угоди не розголошуються, проте The Globe and Mail повідомили, що Google заплатив за North близько 180 мільйонів доларів, пише PYMNTS.

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Технічний досвід North буде корисний нам, оскільки ми продовжуватимемо інвестувати в сфери апаратного забезпечення і розвиватимемо обчислювальні технології,

– стверджує Рік Остерлох, старший віцепрезидент з пристроїв та послуг в Google.

За словами Остерлоха, Google хоче створити таке майбутнє, де всі пристрої функціонують разом, а технології відходять на другий план.

Ми називаємо це обчислювальне середовище,

– говорить Рік Остерлох.

У працівників North не виникне яких-небудь незручностей. Вони приєднаються до команди Google і працюватимуть у канадських містах Кітченер і Ватерлоо.

Стівен Лейк, Меттью Бейлі та Аарон Грант, співзасновники канадського стартапу, позитивно оцінюють придбання North американським техногігантом. Для них головне є те, що вони й далі зможуть працювати зі своїх рідних міст - Кітченері й Ватерлоо.

Об’єднання з Google значно покращить наше спільне бачення технологічного майбутнього,

– зазначають співзасновники North у блозі стартапу.

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Що відомом про смарт-окуляри від North? Смарт-окуляри North під назвою Focals під час старту продажів у січні 2019 року коштували 1000 доларів. Згодом стартап знизив ціну цього продукту до 600 доларів. Однак навіть після зменшення вартості "розумні" окуляри Focals не дуже добре продавалися: стартапу вдалося продати близько тисячі екземплярів.



На лінзах смарт-окулярів відображається інформація зі смартфону: дата й час, погода, різні сповіщення, пошта тощо.

Нагадаємо про Google Glass

Як відомо компанія Google теж розробила смарт-окуляри Google Glass і представила їх ще у 2013 році. Однак пристрій техногіганта працював зі збоями, час автономної роботи був надто коротким, а деякі користувачі зазначили, що він має "безглуздий вигляд". У результаті компанія відмовилася від подальшого розроблення Google Glass.