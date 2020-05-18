Компанія Воррена Баффета продала частину акцій двох найбільших банків світу

Інвестиційна компанія Berkshire Hathaway, яку очолює мільярдер Воррен Баффет, стрімко знизила свою частку в найбільших світових банках – Goldman Sachs та JP Morgan.

Компанія Воррена Баффета у першому кварталі продала 84% акцій Goldman Sachs, якими вона володіє, пише Bloomberg. У результаті частка Berkshire Hathaway знизилися приблизно на 10 мільйонів акцій.

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Зокрема, ще у грудні 2019 року Воррен Баффет повідомляв про наявність понад 12 мільйонів цінних паперів. Однак до кінця березня кількість акцій скоротилася до 1,92 мільйона.

За даними Financial Times, у відсотках від загальної кількості цінних паперів Goldman Sachs частка Berkshire Hathaway знизилася з 2,9% до 0,6%. Згідно з інформацією Bloomberg акції банку впали в ціні відразу на 33% у першому кварталі цього року.

Також стало відомо, що Berkshire Hathaway продав свої акції у ще одному великому банку – JP Morgan Chase & Co. Однак у цьому випадку частка фірми мільярдера в JP Morgan зменшилася не так кардинально, як у Goldman Sachs: із 1,94% до 1,88%.

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Окрім того, Berkshire Hathaway скоротила свою частку і в глобальному маркетплейсі Amazon. Ритейлер заявив, що витрати на підтримку повноцінної роботи майданчику в умовах пандемії коронавірусу значно зросли. Саме цей фактор може вплинути на доходи Amazon. Ймовірно, ця причина й стала вирішальною для компанії Воррена Баффета, тому вона й продала акції маркетплейсу.

Berkshire Hathaway повністю вийшла зі складу співвласників компанії The Travelers Companies, одного із найбільших страхових провайдерів у США, та енергетичного підприємства Philips 66. Зокрема, ринкова вартість останньої фірми в кінці 2019 року становила 25 мільйонів доларів.

Як відомо, раніше Berkshire Hathaway активно інвестувала в акції банків. Окрім Goldman Sachs та JP Morgan, у її портфелі були цінні папери PNC й Bank of America Corp.

Нагадаємо, у минулому місяці під час зборів акціонерів Воррен Баффет зізнався, що продав усі акції чотирьох провідних авіакомпаній.

Щодо самої Berkshire Hathaway, то її акції знизилися в ціні на 25% у 2020 році, а збитки становили 50 мільярдів доларів.