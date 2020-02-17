Компанія Воррена Баффета купила акції популярної мережі супермаркетів

Інвестиції холдингової компанії Berkshire Hathaway в американську мережу супермаркетів Kroger сприяли різкому росту акцій ритейлера.

Зокрема, цінні папери одного з найбільших продуктових ритейлерів США, Kroger, зросли на 6%, повідомляє PYMNTS.com. Це сталося після звістки про те, що Berkshire Hathaway впродовж четвертого кварталу 2020 року придбає 19 мільйонів акцій торговельної мережі.

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Зазначається, що купівля такої кількості акцій Kroger коштувала Berkshire Hathaway близько 549 мільйонів доларів.

Berkshire Hathaway: у що вкладає гроші компанія Воррена Баффета

Berkshire Hathaway, генеральним директором якої є мільярдер Воррен Баффет , входить до числа найбільших акціонерів Kroger.

, входить до числа найбільших акціонерів Kroger. Холдинг також володіє пакетом акцій Amazon . Компанія Баффета заявила в травні 2019 року, що розпочала купувати цінні папери американського гіганта електронної комерції.

. Компанія Баффета заявила в травні 2019 року, що розпочала купувати цінні папери американського гіганта електронної комерції. У 2016 році Berkshire Hathaway придбала акції Apple , коли вартість цінних паперів купертинівської техкомпанії була високою. За нинішнім курсом акції Apple, якими володіє Berkshire Hathaway, коштують понад 50 мільярдів доларів.

, коли вартість цінних паперів купертинівської техкомпанії була високою. За нинішнім курсом акції Apple, якими володіє Berkshire Hathaway, коштують понад 50 мільярдів доларів. Окрім того, компанія Баффета інвестувала кошти й у інші відомі підприємства, діяльність яких пов’язана з виробництвом харчів і напоїв : Kraft Heinz, Coca-Cola and Mondelez.

: Kraft Heinz, Coca-Cola and Mondelez. А ще Berkshire Hathaway є материнською фірмою кількох інших брендів: виробника солодощів See’s Candies, мережі закладів швидкого харчування Dairy Queen та виробника кухонного посуду Pampered Chef cookware.

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Сам Воррен Баффет нещодавно збільшив обсяги своїх інвестицій на 41%, вклавши гроші в цінні папери компанії меблів високого класу RH (раніше відома як Hardware Restoration). Також мільярдер придбав 648,447 акцій фірми Biogen, що працює у сфері біотехнологій, на суму 192 мільйони доларів.

Що таке Berkshire Hathaway Це американська холдингова компанія, яка займається інвестиціями і страхуванням. Вона контролює понад 40 компаній в таких секторах, як фінансові послуги, кондитерське виробництво, видавнича справа, ювелірний бізнес, виробництво меблів, килимів, будматеріалів та ін. Генеральним директором компанії є Воррен Баффет, який володіє 31% акцій компанії. Попри те, що акції компанії найдорожчі у світі, сама компанія не входить у топ-10 найдорожчих брендів світу.