Компанія Воррена Баффета має достатньо коштів, щоб купити Tesla, Starbucks чи McDonald's

Компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway може дозволити собі придбати майже будь-яку з компаній США. Адже пандемія коронавірусу у світі значно вплинула на ринкову капіталізацію низки фірм, зокрема, знизивши її.

У портфелі компанії мільярдера зосереджено 125 мільярдів доларів готівкою, пише Markets Insider. Також у грудні минулого року підприємство здійснило короткострокові інвестиції в казначейські облігації, що теж стало вигідним вкладенням.

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Якщо припустити, що обсяг активів Berkshire Hathaway не змінився, то компанія Воррена Баффета станом на момент закриття торгів у п’ятницю, 27 лютого, могла відразу (не в кредит) купити низку інших підприємств США. Зокрема:

одну компанію з-поміж тих, акції яких входять до індексу широкого ринку США S&P 500 . Наприклад, Berkshire Hathaway може дозволити собі придбати популярну мережу закладів швидкого харчування McDonald's (125 мільярдів доларів) або платіжну систему PayPal (118 мільярдів доларів).

з-поміж тих, акції яких входять до індексу широкого ринку США . Наприклад, Berkshire Hathaway може дозволити собі придбати популярну мережу закладів швидкого харчування (125 мільярдів доларів) або платіжну систему (118 мільярдів доларів). понад 80 з-поміж 100 підприємств , цінні папери яких торгуються на біржі Nasdaq . Це виробник електромобілів Tesla (97 мільярдів доларів) і мережа кав’ярень Starbucks (82 мільярди доларів).

, цінні папери яких торгуються на біржі . Це виробник електромобілів (97 мільярдів доларів) і мережа кав’ярень (82 мільярди доларів). 11 з-поміж 30 компаній, акції яких котируються для обчислення промислового індексу Доу-Джонса. Це може бути одна із найбільших аерокосмічних корпорацій Boeing (102 мільярди доларів) чи фінансовий холдинг Goldman Sachs (57 мільярдів доларів).

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Однак сам Воррен Баффет цінує фінансову захищеність. Він пообіцяв ніколи не вичерпувати грошові накопичення Berkshire Hathaway.

Частина наших активів вважається недоторканою. У нас має бути в запасі хоча б 20 мільярдів доларів готівки для захисту від зовнішніх лих,

– йдеться в зверненні Баффета до акціонерів.

Якщо припустити, що Berkshire Hathaway не витратила би більше, ніж 105 мільярдів доларів на купівлю інших компаній, вона все ще може дозволити собі придбати таких промислових гігантів: 3M (78 мільярдів доларів), T-Mobile US (73 мільярди доларів), United Parcel Service (86 мільярдів доларів) або General Electric (71 мільярди доларів).

Компанія Воррена Баффета могла навіть купити мережу супермаркетів Target (48 мільярдів доларів), а також американський автомобільний концерн General Motors (32 мільярди доларів).

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Будучи обережним інвестором, Баффет, безсумнівно, позбавиться від багатьох із вищезазначених підприємств. Однак сама кількість компаній, яку здатна придбати Berkshire, свідчить про грошові обсяги фірми мільярдера.

Berkshire Hathaway – що відомом про компанію? Це американська холдингова компанія, що займається інвестиціями і страхуванням. Генеральний директор Berkshire Hathaway – Воррен Баффет. Він володіє 31% акцій компанії. Річний чистий прибуток Berkshire Hathaway становить 29,2 мільярда доларів. Це число збільшилося, якщо порівнювати його з 2018 роком, коли компанія інвестувала кошти в підприємство Kraft Heinz Co й зазнала збитку. Однак операційний прибуток фірми Воррена Баффета знизився на 23% у 2019 році до 4,4 мільярдів доларів.