Компанія Воррена Баффета отримала 200 млн доларів дивідендів від провідного нафтовиробника

Американська нафтова компанія Occidental Petroleum виплатила фірмі мільярдера-інвестора Воррена Баффета Berkshire Hathaway дивіденди розміром 200 мільйонів доларів.

Це сигналізує про те, що в промислового підприємства є готівкові запаси, попри обвал цін на нафту, пише Markets Insider.

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У 2019 році Berkshire Hathaway допомогла Occidental Petroleum придбати конкурентний бізнес за 38 мільярдів доларів. Зокрема, компанія Воррена Баффета придбала акції нафтового підприємства на 10 мільярдів доларів з високою прибутковістю у 8% під час виплати дивідендів. Упродовж першого кварталу 2020 року, Occidental виплатив фірмі Баффета суму в акціях зі знижкою 10%.

Останні тижні для нафтової компанії не зовсім успішні, як і для її конкурентів. Адже через коронавірус попит на сировину знизився до історичних мінімумів. Окрім того, на вартість нафти вплинула "цінова війна" Саудівської Аравії і Росії.

На минулих вихідних група ОПЕК+ домовилася про скорочення нафтовидобутку впродовж травня-червня на 9,7 мільйона барелів на день. Попри досягнення домовленості ціни на нафту не почали підніматися. А після того, як Міжнародне енергетичне агентство спрогнозувало рекордний спад попиту на нафту, вартість сировини опустилася нижче 20 доларів за барель станом на середу, 15 квітня.

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У четвер, 16 квітня, акції Occidental Petroleum торгувалия за 13,28 долара за одну штуку. До кінця 2019 року в портфелі Berkshire Hathaway було зосереджено 2% акцій нафтової компанії. Якщо попит на нафту збільшиться, компанія Воррена Баффета може добре заробити на акціях Occidental.

Occidental Petroleum також має погасити борг розміром 40 мільярдів доларів. Нафтова компанія накопичила готівку, скоротивши майже наполовину капітальні витрати за знизивши зарплату керівництву.

Berkshire Hathaway – що відомом про компанію? Це американська холдингова компанія, що займається інвестиціями і страхуванням. Генеральний директор Berkshire Hathaway – Воррен Баффет. Він володіє 31% акцій компанії. Річний чистий прибуток Berkshire Hathaway становить 29,2 мільярда доларів. Це число збільшилося, якщо порівнювати його з 2018 роком, коли компанія інвестувала кошти в підприємство Kraft Heinz Co й зазнала збитку. Однак операційний прибуток фірми Воррена Баффета знизився на 23% у 2019 році до 4,4 мільярдів доларів.