Компанії на трильйон: як Apple, Amazon, Microsoft і Google стали найдорожчими

Чотири технологічних гіганти — Apple, Amazon, Microsoft і Google — зараз знаходяться в ТОПі найдорожчих американських компанії, кожна з яких оцінена в понад 1 трильйон доларів.

Діяльність цих фірм упродовж останніх років була спрямована на розвиток не тільки техніки, але й різних сервісів і хмарних платформ. Саме розвиток останніх продуктів став причиною росту прибутків цих компаній, повідомляє CNBC. У результаті ринкова капіталізація техгігантів досягла рекордного рівня.

Зокрема, у серпні 2018 року Apple стала першою американською компанією, вартість якої перевищила 1 трильйон доларів. Аналітики відзначають, що високий дохід купертинівська компанія отримала від продажу програмного забезпечення та різних додаткових сервісів, що так вплинуло на її ринкову капіталізацію.

Відразу після Apple, через п’ять місяців, вартість Amazon вперше досягла 1 трильйон доларів. У цьому випадку аналітики теж зазначили, що причиною росту прибутку компанії став її бізнес у сфері хмарних рішень – Amazon Web Services.

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Microsoft стало третім підприємством, що перетнуло позначку 1 трильйон доларів у квітні 2019 року. Вартість корпорації зросла відразу після того, як вона оприлюднила фінансовий звіт. Зокрема, прибутки компанії перевищили всі прогнози експертів. Саме попит на хмарний сервіс Azure і став причиною того, що Microsoft вдалося збільшити свій заробіток. Окрім того, інші великі корпорації передавали Microsoft на зберігання сервери і масиви даних.

Ринкова капіталізація холдингу Alphabet досягла 1 трильйона доларів нещодавно – всього два тижні тому. Так, виторг компанії від хмарних сервісів зріс від 1 мільярда доларів на квартал до 2 мільярдів доларів у період з лютого 2018 року по липень 2019 року.

У п’ятницю, 31 січня, Amazon знову приєдналася до компаній, ринкова капіталізація яких досягла 1 трильйона доларів. Після оприлюднення чергового квартального звіту стало відомо, що прибуток компанії становить близько 96 мільярдів доларів. У результаті зросли в ціні акції гіганта електронної комерції.

Ці чотири технологічних компанії гальмують увесь фондовий ринок. Зокрема, вони разом складають 17% від ринкового об’єму S&P 500. Таке домінування на ринку є безпрецедентним, зазначають аналітики Morgan Stanley.