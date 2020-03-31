Корекція на фондовому ринку США: що потрібно знати про ключові зміни на біржах

Корекція на фондових ринках почалася ще в лютому цього року. У результаті ключові індекси обвалилися. Основна причина – коронавірус, який стрімко поширюється поза межами Китаю.

На тлі паніки через поширення вірусу інвестори почали вкладати гроші не в акції, а в більш безпечні активи, пише CNBC.

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Однак упродовж останніх днів фондові ринки світу почали зростати. Попри це світові економісти не радять поспішати з оптимістичними прогнозами. Адже коронавірус продовжує поширюватися, тому акції ще більше можуть знизитися в ціні. Окрім того, "ведмежа" тенденція кілька тижнів домінує на фондовому ринку США.

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Корекція на фондовому ринку США: основні факти Це зміна курсу акцій у бік, зворотний тренду. Корекція визначається як 10-відсоткове зниження одного з основних американських фондових індексів – як правило, S&P 500 або промислового індексу Доу-Джонса – у перерахунку за рік.



Однак тенденції на ринку демонструють, що такі зміни призводять до зниження показників на 13%. Для відновлення індексів у середньому потрібно 3-4 місяці. Але це лише у випадку, коли на ринку не панує ведмежий тренд і показники не знизилися на 20%. Якщо ж фондові індекси, усе-таки, опустилися на 20%, часу на їхнє відновлення треба більше.

Головні числа, що характеризують корекцію на фондовому ринку США (за даними аналізу CNBC та інвестиційного банку Goldman Sachs):

З часу Другої світової війни відбулося 26 корекцій на фондовому ринку США (без урахування тієї, що почалася в четвер) зі зниженням основних показників на 13,7% у середньому за чотири місяці.

(без урахування тієї, що почалася в четвер) зі зниженням основних показників на 13,7% у середньому за чотири місяці. На відновлення фондових індексів витрачалося близько чотирьох місяців .

. Остання корекція на ринку відбулася впродовж вересня-грудня 2018 року. Індекс S&P 500, до якого враховано 500 найдорожчих акціонерних компаній США, підскочив і подолав корекцію протягом усієї осені 2018 року, перш ніж зануритися у ведмежий тренд (знизився на 20% від свого найвищого рівня) напередодні Різдва.



Корекція на фондовому ринку США: огляд за роками (з початку Другої світової війни) / CNBC

З часу Другої світової війни 12 разів на фондовому ринку США домінував саме ведмежий тренд. У середньому зниження ключових індексів було на рівні 32,5%.

Останній суттєвий обвал відбувався впродовж жовтня 2007 року по березень 2009 року, коли показники ринку знизилися на 57%, а потім відновлювалися більше ніж чотири роки.



Ведмежий тренд на ринку з початку Другої світової війни: падіння ключових індексів / CNBC

Так, S&P 500 закривав торги, перебуваючи на ведмежому ринку в грудні 2018 року.

Ведмежий тренд на ринку в середньому триває 14,5 місяців, а на відновлення зазвичай потрібно два роки.

Ведмежий тренд – що це таке? Якщо ціна на той чи той біржовий інструмент тривалий час падає, то на ринку панує ведмежий тренд, а якщо зростає – бичачий.