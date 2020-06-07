Найбільшим фінансовим збитком, спричиненим пандемією коронавірусу, для американської економіки, ймовірно, буде зниження ВВП США на 7,9 трильйона доларів до 2030 року.

Про це пише PYMNTS із покликанням на дані Бюджетного управління Конгресу США. Вищеназвана сума враховує в себе фінансування у кілька трильйонів доларів, затверджене американським урядом, на боротьбу з наслідками коронавірусу. Як відомо, держава надає кошти бізнесу, фізичним особам, на тестування населення.

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Що вплине на зниження ВВП США

Директор Бюджетного управління Конгресу США Філіп Л. Свагель на запит сенатора Чака Шумера заявив, що економічний спад у США може виникнути через банкрутство бізнесу та заходи соціального дистанціювання. Останній фактор змусить людей обережніше ставитися до людних місць, тому, відповідно, їхні витрати значно зменшаться.

Рівень безробіття у США зріс на понад 14% з моменту спалаху коронавірусу в країні у березні. Це призведе до небажання споживачів витрачати гроші. Також може знизитися попит на іпотеки та обсяг платежів за кредитними картками.

Нещодавнє падіння цін на нафту теж стане одним із факторів, які негативно вплинуть на економіку США. Зокрема, інвестиції у США в нафтовий сектор значно зменшаться.

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Державне фінансування як стримувальний захід

Водночас, Свагель заявив, що недавній ухвалений закон, з-поміж якого так звані акти щодо фінансової допомоги "CARES" і "HEROES", можуть зменшити шкоду економіці країни. Ці підзаконні акти враховують виділення матеріальної допомоги населенню, малому бізнесу, купівлю засобів індивідуального захисту та проведення тестування на COVID-19.

Щоб уникнути ризику ще однієї Великої депресії, Сенат повинен діяти терміново, аби переконатися, що американці мають за що прогодувати свої сім’ї та забезпечити дах над головою,

– зазначив губернатор Чак Шумер.