Коронавірус і бізнес: сенатор США зобов’язав компанії фінансово підтримувати працівників

Сенатор-демократ Марк Ворнер звернувся до кількох міжнародних компаній, які працюють за моделлю gig-економіки, із проханням виділити фінансову допомогу своїм працівникам у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Із-поміж підприємств, до яких написав політик, є сервіси замовлення таксі Uber, Lyft,платформи для доставки харчів, готової їжі з ресторанів та товарів Instacart, Postmates, Grubhub and DoorDash, пише PYMNTS.com.

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Gig-економіка – що це таке? Це економіка, в основі якої – праця позаштатних робітників. Тобто у компаніях, які працюють за такою моделлю, вільний графік роботи або неповна зайнятість є нормальним явищем. За таким принципом працюють фрилансери. Одним із прикладів компаній, діяльність яких побудована на такій схемі, є сервіс таксі Uber. Водії реєструються в застосунку й здійснюють замовлення, коли їм зручно. Зазвичай, робота в Uber – це додатковий заробіток.

Оскільки стратегія влади Сполучених Штатів – уважно стежити та оперативно реагувати на нові випадки коронавірусу, я закликаю вас (компанії – ред.) взяти на себе зобов’язання надати фінансову безпеку вашим працівникам та спрямувати свої дії на підвищенні громадського здоров’я колективу”,

– зазначив Ворнер у своєму зверненні.

Сенатор закликав компанії вирішити можливі фінансові складнощі працівників, якщо вони хворі чи змушені тимчасово не працювати через коронавірус.

Щоб уповільнити темпи поширення Covid-19, дуже важливо, аби компанії своїм прикладом демонстрували, що важливо підтримувати своїх працівників,

– стверджує Ворнер.

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У листі-зверненні сенатора Ворена сказано, що співробітники gig-компаній мають більше шансів заразитися новим коронавірусом. Адже вони працюють за вільним графіком і, як правило, без відпусток, не мають медичного страхування.

У результаті багато з цих працівників ризикують втратити дохід, якщо їм доведеться, усе-таки, тимчасово не працювати через карантинні заходи компанії,

– наголошує Ворнер.

Реакція бізнесу:

Представники компанії Uber заявили, що сервіс таксі вивчає питання про надання компенсацій водіям, яким діагностовано захворювання.

заявили, що сервіс таксі вивчає питання про надання компенсацій водіям, яким діагностовано захворювання. У Lyft , ще одному сервісі таксі, теж стверджують, що готові фінансово підтримувати своїх співробітників.

, ще одному сервісі таксі, теж стверджують, що готові фінансово підтримувати своїх співробітників. Представники фірми DoorDash заявили, що детальніше хочуть поспілкуватися з сенатором про "інноваційні рішення" для допомоги працівникам.

заявили, що детальніше хочуть поспілкуватися з сенатором про "інноваційні рішення" для допомоги працівникам. Американська компанія Postmates, що працює з кур’єрами для доставки товарів на місцевому рівні, придумала, як доставляти продукт клієнту, безпосередньо не контактуючи з ним. Окрім того, вони закликають своїх працівників дотримуватися протоколів безпеки, зокрема, частіше мити руки або ж залишатися вдома в разі застуди.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на ранок 7 березня 2020 року у світі зареєстровано 102 186 підтверджених випадків зараження, із них 3 491 – закінчилися смертю. Одужало вже 57 389 осіб. В Україні підтверджено один випадок захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом.