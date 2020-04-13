Коронавірус і бізнес: уряд Канади виділив понад 50 млрд доларів на зарплати приватному сектору

Палата громад, одна із складових парламенту Канади, на позачерговому засіданні в суботу, 11 квітня, погодила пакет антикризової допомоги підприємствам, що постраждали від пандемії коронавірусу.

Таким чином канадський уряд хоче запобігти масовим звільненням у країні, повідомляє Business Insider.

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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що пакет допомоги, відомий як "Canada Emergency Wage Subsidy" (CEWS) є найбільшою економічною ініціативою країни з часів Другої світової війни. Розмір фіндопомоги становить близько 73 мільярдів канадських доларів (52 мільярди доларів США).

CEWS покриє до 75% – у середньому 58 700 доларів США, зароблених працівником упродовж трьох місяців. Отож канадські компанії можуть отримувати щотижня по 607 доларів США на одного працівника. Таким чином бізнесу буде простіше виплачувати своїм співробітникам зарплатню.

Передбачається, що гроші мають допомогти компанії гарантувати заробіток працівнику від двох до п’яти тижнів. Окрім того, підприємства матимуть змогу отримати фінансування на 12 тижнів, якщо доведуть, що зазнали колосально великих матеріальних збитків внаслідок коронавірусу.

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Щоб подати заявку на отримання допомоги від держави, підприємству потрібно довести, що його доходи знизилися на 15% у березні, квітні чи травні 2020 року в порівнянні з показниками за аналогічний період 2019 року чи за перші два місяця 2020 року. Якщо виявиться, що компанія спеціально занизить обсяг прибутків, її оштрафують на 25% від суми, отриманої в межах антикризового пакету.

На отримання держфінансування в Канаді мають право всі представники бізнесу, окрім державного сектора. Так, за останні кілька тижнів понад 5 мільйонів канадців - приблизно чверть робочої сили країни – звернулися за допомогою у зв’язку з безробіттям.

За даними Університету Джона Хопкінса, у Канаді підтверджено 24 380 випадків зараження коронавірусом, з них 717 осіб померло. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп минулого місяця тимчасово зупинив усі транспортні сполучення між США і Канадою.



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