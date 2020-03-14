Коронавірус і бізнес: як уряд Ізраїлю допомагатиме підприємцям не збанкрутувати

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про виділення фінансової допомоги бізнесу, який постраждав через спалах коронавірусу.

Cума допомоги становить 10 мільярдів шекелів (2,7 мільярда доларів), повідомляють закордонні ЗМІ. 80% цих коштів буде виділено у вигляді кредитів, які потрібно повернути.

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За словами голови ізраїльського уряду, коронавірус негативно вплинув на світову економіку. Ізраїль не став винятком.

Ізраїльська економіка потужна, а рівень безробіття - низький. Наша програма покликана забезпечити громадянам умови для роботи,

– зазначив Нетаньягу.

Рішення про виділення фінансової допомоги уряд Ізраїлю ухвалив ще 8 березня. Однак тоді йшлося про надання 4 мільярдів шекелів (понад 1 мільярда доларів). Потім цю суму вирішили подвоїти.

Ще 1 мільярд шекелів (276,2 мільйона доларів) буде спрямовано на підтримку системи охорони здоров’я держави. Стільки ж буде виділено на екстрені потреби для таких служб, як поліція, пожежна охорона, пенітенціарної служби тощо.

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Щодо постачання продовольчих товарів до магазинів, то, за словами Нетаньягу, ніякого дефіциту харчів не виникне. Так, велику кількість продуктів до країни доставлятимуть морем.

Також голова уряду пообіцяв надати матеріальну допомогу й ізраїльським авіакомпаніям, які в результаті зниження пасажиропотоку можуть збанкрутіти.

Міністр фінансів Ізраїлю Моше Кахлон заявив, що кошти у вигляді кредитів представники бізнесу зможуть отримати через 7-9 днів. Окрім того, чиновник зазначив, що уряд готує додаткові заходи, спрямовані на боротьбу з коронавірусом.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 14 березня 2020 року у світі зареєстровано 145 369 підтверджених випадків зараження, із них 5 429 – закінчилися смертю. Одужало вже 71 694 осіб. В Україні підтверджено три випадки захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, один із них – летальний.