Коронавірус і фінансові ринки: 2020 рік може стати найгіршим для світової економіки

Ріст світової економіки може уповільнитися до найнижчого показника з часів економічної кризи 2007-2008 років через новий коронавірус. Таке передбачення надали аналітики Bank of America.

У четвер, 27 лютого, американський банк знизив прогноз зростання світового внутрішнього валового продукту (ВВП) до 2,8% у 2020 році, повідомляє Markets Insider. Цей показник став найнижчим з 2009 року та вперше опустився до рівня нижче 3% після фінансової кризи 2007-2008 років.

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Імпульс зростання ВВП було пом’якшено ще до поширення коронавірусу. Однак жорсткі карантинні заходи Китаю в умовах розвитку епідемії призвели до зниження темпів росту економіки КНР у першому кварталі 2020 року, – зазначив Адітья Бхаве, провідний економіст Bank of America.

Американський банк знизив рівень ВВП Китаю на 2020 року з 5,6% до 5,2% ще до поширення коронавірусу. Однак після того, як епідемія почала прогресувати, фінансова установа прогнозує "нульове" зростання економіки КНР в першому кварталі та тривалішого відновлення фінансових показників країни.

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Зниження темпів росту економіки Китаю, ймовірно, викличе "ефект перекидання", коли невтішні показники однієї великої країни впливають на глобальний економічний розвиток.

Тривалі збої роботи низки китайських компаній може завдати шкоди світовій мережі постачання продукції, – додав Адітья Бхаве.

Однак, на думку економіста Bank of America, нової фінансової кризи чи глобальної пандемії в цьому році не буде.

До інших факторів, які спричинили уповільнення темпів росту світової економіки, належать торговельна війна США і Китаю та невизначеність у питанні майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах. Але ці чинники лише доповнюють основну рушійну силу масштабного економічного занепаду – стрімке поширення коронавірусу, підсумував Бхаве.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 29 лютого 2020 року у світі зареєстровано 85 187 підтверджених випадків зараження, із них 2 762 – летальні. Одужало вже 39 545 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараженням смертельним вірусом не зафіксовано.