Коронавірус і Brexit: як ринки акцій Європи реагують на ключові події у світі

Через підвищену тривогу й спалах коронавірусу трейдери уважно слідкують за ситуацією на світовому фондовому ринку. Зокрема, усе більше уваги зосереджено на фінансових показниках європейських компаній.

Останніми днями фондові індекси країн Західної Європи значно зросли, повідомляє інформагентство Інтерфакс-Україна.

Перед тим ці показники різко знизилися, чому сприяло різке поширення епідемії пневмонії, викликаної новим коронавірусом.

Коронавірус – що це?Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

Як виросли ключові біржові індекси на західноєвропейському ринку до моменту закриття торгів (станом на ранок 29 січня):

індекс найбільших європейський компаній Stoxx Europe 600 – на 0,84% до 417,56 пунктів.

британський FTSE 100 – на 0,93%;

німецький DAX – на 0,9%;

французький CAC 40 – на 1,07%;

італійський FTSE MIB – на 2,61%;

іспанський IBEX 35 – на 1,26%.

До теми: Акції Apple зросли в ціні завдяки рекордному прибутку: деталі

У Європі також відбувається низка процесів, що впливає на акції багатьох компаній. Передусім увага інвесторів прикута до процесу Brexit, виходу Великобританії з Європейського Союзу, що має завершитися 31 січня. Після цього починається перехідний період тривалістю 11 місяців, під час якого Лондон і Брюссель мають затвердити нові торговельні домовленості.

Однак такі політичні процеси поки не мають негативного впливу на прибутки європейських компаній, що й довели торги 28 січня.

Лідером росту за результатами торгів став Swedbank – один із найбільших банків Швеції. Дохід фінансової установи за 2019 рік перевершив прогнози аналітиків, що вплинуло на встановлення курсу її цінних паперів. Так, котирування акцій банку виросли на 8,13%.

Новина про те, що американська машинобудівна корпорація BorgWarner Inc купує британський підрозділ Delphi Technologies Plc., вплинула на ріст цінних паперів провідних виробників автозапчастин Європи. Зокрема, вартість акцій французької Faurecia зросла на 3,18%, а скандинавської Nokian Renkaat – на 3,51%.

Також на 0,85% підвищилася ціна акцій ірландського бюджетного авіаперевізника Ryanair.

Для компанії Avast Plc, розробника програмного забезпечення, торги пройшли не зовсім успішно, оскільки її акцій стали дешевшими. На зниження вартості цінних паперів підприємства вплинула новина про те, що Avast продавала дані своїх користувачів.

На 2,08% дешевше торгувалися акції нідерландської технологічної компанії Royal Philips NV. Причиною такого падіння їхньої вартості став опублікований фінансовий звіт за четвертий квартал 2019 року. Чистий прибуток компанії знизився на 17% до 556 млн євро. За аналогічний період 2018 року цей показник становив 637 млн євро.