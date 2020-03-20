Коронавірус підштовхнув США до рецесії: економісти прогнозують рекордне зниження ВВП

Через пандемію коронавірусу школи, університети, ресторани та заводи у США, як і в більшості країн світу, зачинено на карантин. Ці заходи необхідні для стримування поширення смертельного захворювання, спричиненого COVID-19.

Паніка на тлі збільшення кількості хворих підштовхнула економіку США до рецесії. Про це заявили економісти Bank of America, повідомляє Markets Insider.

Ми вважаємо, що економіка США впала в рецесію, і це глибоке занурення в нову кризу,

– зазначили економісти Bank of America під керівництвом Мішель Мейєр.

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Економісти прогнозують, що ВВП США обвалиться в другому кварталі 2020 року, знизившись на 12% відповідно до сезонно скоригованої річної ставки. За словами експертів, це найбільше квартальне зниження ВВП США за весь повоєнний період. У першому кварталі 2020 року внутрішній валовий продукт зріс лише на 0,5%.

За прогнозами економістів Bank of America, упродовж усього 2020 року ВВП США знизиться на 0,8%.

Американський фондовий ринок теж потрапив під вплив пандемії коронавірусу. У результаті найдовша ера "биків" завершилася, і біржові показники потрапили на територію "ведмедів" – почали різко знижуватися.

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Повідомлення фінансових експертів Bank of America про настання рецесії у Сполучених Штатах викликане низкою заяв інших спеціалістів галузі. Зокрема, останні попереджають, що, ймовірно, економіка США серйозно постраждає, оскільки спалах коронавірусу сповільнює активність споживачів і пригнічує їхню довіру.

Люди втратять роботу, їхні статки знизяться, а довіра до держави знизиться. Покращити ситуацію зможе лише цілеспрямована й агресивна реакція політиків, спрямована на відшкодування втрат економічної діяльності та забезпечення стійкої, надійної фінансової системи,

– стверджує Мейер.

У Bank of America прогнозують, що приблизно 3,5 мільйона громадян США втратять роботу. Як очікують експерти, лише в другому кварталі цього року без роботи можуть залишитись близько 1 мільйона американців.

У результаті рівень безробіття у США збільшиться вдвічі, досягнувши 6,3%.

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За даними спеціалістів, найбільше постраждають від наслідків коронавірусу: роздрібна торгівля, сфера розваг, готельно-ресторанна індустрія. У цих галузях слід очікувати найбільшу кількість звільнень і скорочення робочих місць.

Єдиним позитивним фактором, який прогнозують економісти Bank of America, – економіка США почне відновлюватися вже в третьому кварталі 2020 року. Тобто спад буде короткостроковим. Однак швидке відновлення залежить від дій влади, зауважили експерти.

Поки Федеральна резервна система США концентрує увагу на відновленні ліквідності фінансової системи, уряд країни повинен зосередитись на кризі ліквідності в реальній економіці,

– додала Мішель Мейєр.

Нагадаємо, Федрезерв США на цьому тижні знизив базову облікову ставку в діапазоні від 0% до 0,25%.

У середу, 18 березня, президент США Дональ Трамп підписав екстрений антикризовий пакет, до якого входить оплачувана лікарняна відпустка для громадян, щоб допомогти людям в умовах поширення коронавірусу. Окрім того, Білий дім усе ще вимагає додаткового трильйона доларів для економіки країни.