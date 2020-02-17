Коронавірус послаблює світову економіку: ціна міді стрімко падає

Китайський коронавірус негативно впливає на європейську економіку, темпи якої і так уповільнюються. Зокрема, епідемія спричинила різке падіння цін на мідь та невизначеність регулятора США щодо процентних ставок на 2020 рік.

Попит на мідь вважають барометром стану світової економіки. Через поширення нового коронавірусу відбувається стрімке падіння ціни металу, повідомляє PYMNTS.com. Також немає впевненості, що Федеральна резервна система США (ФРС) залишить незмінними процентні ставки до кінця 2020 року.

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В ЄС чекають на PIM

У п'ятницю, 20 лютого, компанія IHS Markit, що займається прогнозами цін на нафту та метали, створенням рейтингів компаній, представить індекс Національної асоціації менеджерів закупівель (PIM) для єврозони, а також для двох її найбільших економік – Франції та Німеччини.

Індекс PIM – що це таке Індекс ділової активності в секторі промисловості. Він заснований на дослідженні діяльності спеціалістів із закупівель кількасот промислових компаній і характеризує стан ділового клімату. PIM надасть короткий огляд того, як розвиваються компанії того чи того регіону. На основі цього індексу можна зрозуміти, наскільки сильно впливає коронавірус на промисловість.

Відсоткові ставки центральних банків

Низький рівень інфляції та слабке зростання економіки – особливо німецької – змусили Європейський центральний банк (ЄЦБ) у минулому році знизити відсоткові ставки.

Центральний банк США оприлюднить інформацію щодо показників відсоткових ставок під час засідання у вівторок, 18 лютого.

У минулому місяці американський фінансовий регулятор заявив, що він не змінюватиме до кінця року свою ставку з 1,5% до 1,75%. Однак через падіння світової економіки внаслідок поширення нового коронавірусу, Федеральний резервний банк США може знизити відсоткові ставки у 2020 році.

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Ціна на мідь рекордно знизилася через коронавірус

Спалах захворювання у Китаї також вплинув на ціну міді. Зокрема, у міру наближення моменту підписання торговельної угоди між США та Китаєм, вартість металу зросла. Однак відтоді ціна міді знизилася через побоювання, що коронавірус може негативно вплинути на економіку США.

Так, у середині січня цього року тонна міді коштувала 6,3 тисячі доларів. Після спалаху епідемії коронавірусу вартість міді знизилася до 5,5 тисячі доларів за тонну. Зараз метал торгується на рівні понад 5,7 тисячі доларів за тонну.

Коронавірус: що відбувається в Китаї та світі Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 17 лютого 2020 року у світі зареєстровано 71 710 підтверджених випадків зараження, із них 1 775 – летальні. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараженням смертельним вірусом не зафіксовано.