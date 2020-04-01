Коронавірус призвів до великого обвалу на фондовому ринку США: підсумки першого кварталу

Перший квартал 2020 року став невдалим не тільки для нафтової сфери, яка зазнала найбільшого обвалу вартості сировини, але і для фондових ринків.

Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500, промисловий індекс Доу-Джонса та Nasdaq продемонстрували найгірше квартальне значення за останнє десятиріччя, повідомляє Techcrunch. Причиною такого різкого обвалу фондового ринку США стала пандемія коронавірусу, яка продовжує впливати на настрої інвесторів.

Читайте також: Найгірший квартал за всю історію: ціни на нафту рекордно впали з початку 2020 року

На початку року американські біржові показники були під впливом "бичачої" тенденції, що тривала десятиріччями. Однак глобальна пандемія та економічний спад внесли свої корективи. У результаті на фондовому ринку США почала домінувати "ведмежа" тенденція. Саме 12 березня всі основні американські біржові індекси потрапили на територію "ведмедів", знизившись на понад 20% з моменту останніх максимумів.

Ведмежий тренд – що це таке? Якщо ціна на той чи той біржовий інструмент тривалий час падає, то на ринку панує ведмежий тренд, а якщо зростає – бичачий.

Із кожним днем фондові показники ніяк не могли стабілізуватися – то трохи піднімалися, то різко обвалювались. Особливо це стало відчутно, коли епіцентр пандемії перемістився з Китаю в Європу, а тепер і у США.

Цікаво: Обвал фондових ринків: що треба знати про велике падіння показників світових бірж

Темпи поширення коронавірусу у Сполучених Штатах спонукали владу ввести карантинні заходи. Низка компаній змушені були тимчасово припинити роботу. Відповідно до цього зросла допомога по безробіттю, адже люди почали втрачати роботу. Лише минулого тижня близько 3,3 мільйона американців звернулися за фінансовою допомогою у зв'язку із безробіттям.

Президент США підписав закон про виділення 2 трильйонів доларів на підтримку економіки країни. Окрім того, низку програм допомоги представила і Федеральна резервна система.

Знати більше: Корекція на фондовому ринку США: що потрібно знати про ключові зміни на біржах

Однак ці заходи особливо не вплинули на ріст фондових індексів. Упродовж першого кварталу 2020 року промисловий індекс Доу-Джонса знизився на 24,08%, S&P 500 – на 20,67%, а Nasdaq – на 15,3%.

Станом на середу, 1 квітня 2020 року, основні фондові індекси США виглядають так:

Промисловий індекс Доу-Джонса знизився на 1,85% (413,11 пункту) – до 21 914,37 пункту.

знизився на 1,85% (413,11 пункту) – до 21 914,37 пункту. Індекс широкого ринку S&P 500 впав на 1,61% (42,18 пункту) – до 2 584,47 пункту.

впав на 1,61% (42,18 пункту) – до 2 584,47 пункту. Nasdaq Composite опустився на 0,95% (74,05%) – до 7700,10 пункту.

Лихоманка на фондовому ринку змусила інвесторів вкладати гроші в інші активи. Тому вони звернули свою увагу на державні облігації, чим знизили їхню дохідність. Так, дохідність 10-річних казначейських облігацій із початку року зменшилася на 64%.

До теми: Єврооблігації. Інструмент для збереження коштів під час паніки

Ціни на акції SaaS-компаній та цінні папери підприємств, що спеціалізуються на хмарних технологіях, впали на 20% у першому кварталі цього року.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



Станом на 1 квітня 2020 року у світі зареєстровано 883 225 підтверджених випадків зараження, із них 44 156 – закінчилися смертю. Одужало вже 185 377 осіб.



В Україні підтверджено 669 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 17 – летальні, а 10 пацієнтів одужали.