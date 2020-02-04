Коронавірус проти бізнесу: на скільки скоротиться дохід Apple

Рішення Apple тимчасово закрити всі свої магазин в Китаї через спалах коронавірусу може призвести до значного зниження продажів на одному з основних ринків збуту продукції компанії.

42 магазини техгіганта в Китаї не будуть працювати щонайменше до 9 лютого. Аналітики Citi спрогнозували найгірший сценарій для Apple в результаті такого рішення, пише CNBC.

Кожен тиждень без продажу продукції в Китаї - це втрата 850 мільйонів доларів. Якщо магазини компанії не працюватимуть місяць - це означає зменшення її прибутку на 5,2% або 3,4 мільярда доларів,

– відзначили експерти Citi.

Акції Apple знизилися на 0,3% до 308,66 доларів.

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Хоча в Apple заявили, що жителі Китаю завжди можуть замовити необхідний товар в онлайн-магазині компанії, аналітики Citi говорять, що це не допоможе техгіганту збільшити виторг.

Експерти також зазначають, що магазини Apple в Китаї мають суттєвий вплив на загальний обсяг продажу. Попри те, що в країні зосереджено лише 8% фізичних торговельних пунктів, виторг становить 17% від загального обсягу продажу продукції.

Окрім того, аналітик TF International Securities Мін-чі Куо прогнозує, що внаслідок поширення коронавірусу продажі iPhone в першому кварталі 2020 року знизяться на 10%.

Згідно з нашим останнім дослідженням, на постачання iPhone впливає коронавірус. Тому ми скоротили прогноз щодо обсягу продажів смартфонів на 10% – це 36-40 мільйонів одиниць за квартал,

– пояснив Мін-чі Куо.

Коронавірус – що це?Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини. Китайський коронавірус вже вбив понад 400 людей. Станом на 4 лютого 2020 року підтверджено більше 20 000 випадків захворювання у Китаї та 192 закордоном.