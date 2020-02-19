Коронавірус: що про нього говорять Apple, Coca-Cola, Nike та інші компанії

Китайський смертельний вірус стає ключовою темою на зустрічах керівництва компанії з інвесторами, оскільки ті намагаються оцінити його вплив на корпоративні результати.

Китайський коронавірус вперше виявили наприкінці минулого року в Ухані. Відтоді він став основною темою у звітах про прибутки перед інвесторами 500 найбільших американських компаній. Інвестори вимагають відповідей про те, як це вплине на їх фінанси. Про це повідомляє MarketWatch.

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Дані FactSet показали, що з-поміж 364 звітах компаній перед інвесторами у період з 1 по 13 січня 38% компаній хоча б раз вживали термін "коронавірус". Це переважно промислові чи ІТ-компанії або компанії зі сфери охорони здоров'я.

Хоча багатьох компаній просили оцінити негативний вплив коронавірусу на їхній бізнес, 34% сказали, що говорити про це зарано, і не врахували наслідки вірусу у своїх звітах та фінансових рекомендаціях. Як результат, "можливо, з'явиться більше компаній з негативними фінансовими звітами пізніше у першому кварталі, оскільки ці компанії лише згодом побачать наслідки вірусу чіткіше", – написав старший аналітик FactSet Джон Баттерс.

Реакція американських компаній

Компанія Apple повідомила, що в березні 2020 року її доходи не досягнуть раніше прогнозованого показника, і, ймовірно, будуть меншими. Виробництво сповільнилося або припинилося через спалах COVID-19. Близько 15% доходу компанії приносить Китай, при цьому багато продукції компанії виробляє в цій же ж країні.

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Робота починає поновлюватися по всій країні, але ми спостерігаємо повільніше повернення до нормальних умов, ніж ми передбачали,

– повідомляють у компанії.

Генеральний директор Coca-Cola Джеймс Квінсі заявив, що спалах сильного гострого респіраторного синдрому (ГРВІ) у 2003 та 2004 роках викликав менше занепокоєння, ніж китайський коронавірус. Китайський ринок складає 10% світового обсягу Coca-Cola.

Китайська економіка відігравала іншу роль, коли трапилося ГРВІ. Варто зазначити, що зараз економіка Китаю значно більша, і це може більше вплинути на решту світу,

– заявив Джеймс Квінсі.

Компанія Hilton Worldwide Holdings повідомила, що близько 150 готелів, які пропонують відвідувачам близько 33 тисяч номерів у Китаї, закрили внаслідок спалаху коронавірусу.

Компанія Nike заявила, що закрила близько половини своїх магазинів у Китаї, тоді як решта магазинів звітують про низьку кількість відвідувачів. Виробник спортивного одягу заявив, що планує надати інформацію про вплив вірусу на відеоконференції з інвесторами щодо третього кварталу.

Дві третини магазинів Ralph Lauren материкового Китаю закрили на тиждень або два тижні.

У компанії TripAdvisor сказали, що можуть побачити незначний відсоток впливу на їх фінансові результати.

Ми не такі вразливі до азійського ринку як загальна частина бізнесу,

– сказав аналітикам директор Стівен Кауфер.

Керівники компанії Visa сказали, що ще зарано говорити, як спалах коронавірусу вплине на компанію.

Якщо літаки не літають з та до Китаю, якщо готелі в Китаї пустують та поставки затримують, тоді я думаю, що це матиме певний вплив. Це просто залежатиме від того, як довго все триватиме,

– заявив керівник Visa в день інвесторів.

Компанія Walt Disney заявила, що, якщо закриті тематичні парки в Шанхаї та Гонконзі залишаться закритими місяцями, це призведе до втрати потенційних 175 мільйонів доларів в доходах поточного кварталу. Бізнес-кіностудія Діснея також може постраждати, оскільки кінотеатри в Китаї закриті, а Дісней готується запустити перезавантаження "Мулан" в березні.

Коронавірус у Китаї: що відомоВважається, що вірус зародився в Ухані, одному із найбільших китайських міст. Він убив понад 1700 осіб. Кількість людей, інфікованих коронавірусом, – понад 71 000. Більшість випадків зараження зосереджено саме в Китаї: 16 міст закрито на карантин, внаслідок чого постраждало майже 50 мільйонів осіб. Обмежено доступ до всіх визначних місць, щоб уникнути скупчення великої кількості туристів. Низка провідних компаній теж закрили свої офіси та магазини в Китаї, а новорічні канікули продовжили, щоб зупинити поширення коронавірусу.