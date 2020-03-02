Коронавірус: страх щодо виникнення глобальної пандемії й далі впливатиме на фінансові ринки

Єдине, що стримує фінансові ринки від ще більшого падіння, як було на минулому тижні зі світовими фондовими біржами, – це фіскальна і монетарна політика регуляторів.

Однак про це не можна стверджувати, коли йдеться про Китай, повідомляє Forbes. Рішення фінансових регуляторів щодо стримування негативних наслідків коронавірусу надходитимуть саме з країн із розвиненою економікою.

Читайте також: Чи впливає коронавірус на Україну?

Цікаво, чи пригадують інвестори слова голови Федеральної резервної системи США Джерома Павелла про те, що їм потрібно бути особливо уважними перед відкриттям ф'ючерсних ринків?.. Адже побоювання щодо виникнення глобальної пандемії не вщухають, тому що смертельне захворювання стрімко поширюється по всьому світу.

До теми: Коронавірус і фінансові ринки: 2020 рік може стати найгіршим для світової економіки

Коронавірус за межами Китаю

Саме Італія стала третьою за чисельністю смертей внаслідок нового вірусу, поступившись лише Південній Кореї й Китаю (є епіцентром спалаху епідемії). Зокрема, 29 осіб, що перебували на півночі Італії, померли від коронавірусу.

З-поміж інших європейських країн низку випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Німеччині (150 випадків) та Франції (130 випадків).

Цікаво: Не лише коронавірус: 5 причин падіння фондового ринку

У зв'язку зі стрімким поширенням смертельного захворювання світові ринки переживають усе більший спад. Компанії попереджають, що не зможуть досягти очікуваного рівня прибутків у першому кварталі 2020 року.



Компанія Apple повідомила, що не зможе виконати плану доходів за перший квартал 2020 року / GettyImages

У США також є перша жертва коронавірусу. Випадок смерті внаслідок китайського вірусу зареєстровано в штаті Вашингтон. У зв'язку з цим президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує заборонити американським авіакомпаніям літати до Південної Кореї та Італії.

Так, авіаперевізники Delta, United і American уже тимчасово зупинили всі рейси до та з Китаю. Минулого тижня американська компанія Delta Airlines призупинила низку рейсів до Сеула. Також авіаперевізник дозволяє усім охочим скасовувати поїздки до Італії без яких-небудь грошових стягнень.

Зараз кількість випадків зараження коронавірусом за межами Китаю викликає тривогу. Ця тенденція нагадує початкове поширення епідемії в цій країні. Так, у КНР ще місяць тому було зареєстровано понад 3 тисячі випадків.

Читайте також: "Глобальна пандемія" фондових ринків, чи корекція впливу коронавірусу на психологію інвесторів?

Влада різних країн запроваджує карантин, щоб стримати поширення коронавірусу. Відповідно це призводить до закриття шкіл, обмеження поїздок всередині країни, тимчасового припинення діяльності бізнесу. Так, в містах Північної Італії уже введено ці заходи.

Вплив коронавірусу на економіку Китаю – значущий. Економіст Barlcays Capital Крістіан Келлер стверджує, що темпи росту економіки КНР будуть на рівні 4,9% у 2020 році. Зокрема, експерт знизив попередню оцінку ще на 0,5%.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 1 березня 2020 року у світі зареєстровано 89 072 підтверджених випадків зараження, із них 3 048 – летальні. Одужало вже 45 074 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараженням смертельним вірусом не зафіксовано.