Коронавірус у Китаї: як епідемія впливає на економіку й бізнес

Наступні кілька місяців, імовірно, стануть болючими для економіки Китаю, яка все ще оговтується від найповільніших за три десятиліття темпів росту й тривалої торговельної війни зі Сполученими Штатами. Тепер у державі поширюється новий коронавірус.

Епідемія, спричинена вірусом, впливає не тільки на економіку Китаю, але й паралізує співпрацю з іншими країнами. Тимчасове зупинення авіаперевезень та здійснення постачання товарів, припинення діяльності низки світових компаній – усе це завдає збитки державам, починаючи від Південно-Східної Азії до Південної Америки. Детальніше про те, як Китай і світ загалом переживають наслідки коронавірусу - читайте в огляді 24 каналу.

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Великий бізнес тимчасово покидає ринок Китаю

Понеділок, 3 лютого, був першим робочим днем у Китаї після святкових 10-денних вихідних у честь святкування Нового року за місячним календарем. Однак зараз практично у всій країні відпустку продовжили. Представники китайської інтернет-компанії Alibaba заявили, що їхні офіси будуть зачинені до 16 лютого.

Вплив коронавірусу відчули не лише ті компанії, чиї офіси, магазини знаходяться безпосередньо в Китаї, але й підприємства поза цією країною. Наприклад, машинобудівна компанія Hyundai змушена була закрити свої заводи в Південній Кореї, тому що знизилися темпи постачання автозапчастин із Китаю. Тому зараз підприємство шукає інших постачальників. Окрім того, тимчасово зупинили діяльність у КНР й інші машинобудівні компанії. Так, канікули до 10 лютого продовжили підприємства BMW і Volkswagen.

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Американська корпорація Apple повідомила про закриття своїх 42 магазинів у Китаї до 9 лютого. Унаслідок припинення діяльності, дохід техгіганта може значно знизитися. За словами експертів City, тижневе зупинення роботи магазинів коштуватиме Apple 850 мільйонів доларів. Аналітик TF International Securities Мін-чі Куо прогнозує, що через коронавірус у Китаї на 10% знизяться продажі iPhone у першому кварталі 2020 року.

Китайський виробник електроніки Xiaomi заявив про закриття з 28 січня своїх магазинів на території КНР. Однак необхідну техніку споживачі можуть купувати в онлайн-магазині ритейлера. Доставка товарів також працюватиме.

Disney і McDonald’s відразу припинили діяльність своїх закладів, як тільки вірус почав поширюватися. Компанії тимчасово зупинили роботу в Китаї навіть попри Новий рік, 25 січня, коли вони могли отримати максимально високі прибутки. Так, менеджмент комплексу відпочинку Disney Resort у Шанхаї ще 24 січня повідомив, що через спалах смертельної епідемії заклад зупинить свою роботу на певний час. Технологічний гігант Google заявив, що закриває свої офіси в Гонконгу й Тайвані.

У Мексиці компанія Uber заблокувала облікові записи 240 користувачів. Адже, ймовірно, ці клієнти контактували з двома водіями Uber, які, своєю чергою, могли бути заражені новим коронавірусом.

Коронавірус і фондові ринки: що відомо

Спалах епідемії коронавірусу призвів до різкого падіння низки фондових індексів:

Shanghai (SSEC) знизився на 1,4%;

зведений індекс великих європейських компаній Stoxx Europe 600 упав на 0,4%;

британський FTSE 100 – на 0,8%;

німецький DAX – на 0,1%;

французький CAC 40 – на 0,7%;

індекс Доу-Джонса – на 0,2%;

S&P 500 – на 0,3%;

Nasdaq Composite – на 0,35%.

Однак найгірша ситуація була саме на китайському фондовому ринку. Після 10-денних канікул біржі Китаю обвалилися. Падіння ключових індексів досягло піку – 8%.

Індекс Шанхайської фондової біржі SSE Composite знизився на 7,72%, індекс біржі в Шеньчжені SZSE – на 8,41%, а японський індекс Nikkei 225 – на 0,01%.

У результаті Народний банк Китаю вимушений був втрутитися. Регулятор оголосив про надання ринку додаткових 174 мільярдів доларів зі зниженою відсотковою ставкою.

Також повідомлялося, що Китайський банк розвитку планує випустити спеціальні облігації на 2 мільярди доларів строком на один рік. Увесь заробіток від продажу цінних паперів буде направлено на боротьбу з коронавірусом.

Центральний банк Китаю також залучить додаткові кошти для боротьби з коронавірусом. Зокрема, банки та інші фінансові установи пропонуватимуть позики зі спеціальних фондів повторного кредитування. Відсоткова ставка позики буде на 100 пунктів нижчою за ставку строком на один рік.

“Цей крок призначений для придушення впливу смертельного вірусу, від якого загинуло понад 800 людей у країні”, – заявили представники Народного банку Китаю.

Епідемія коронавірусу: наслідки для економіки

Намагаючись оцінити, наскільки болісним буде спалах епідемії для другої за величиною економіки світу, більшість аналітиків згадують поширення у 2003 році вірусу SARS (тяжкий гострий респіраторний синдром, ще один варіант коронавірусу). Зокрема, останній знизив темпи росту економіку на 1%.

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Провідні аналітики стверджують, що економічна ситуація в країні залежатиме від того, наскільки довго Китай стримуватиме спалах епідемії, і чи зможуть сотні тисяч трудових мігрантів, які становлять значну частину робочої сили країни, повернутися до КНР.

Більшість із експертів очікує, що темпи економічного росту Китаю в першій чверті 2020 року різко знизяться, але зможуть відновити свій ріст. У результаті ВВП країни за рік зросте на 6%, як і раніше прогнозувала влада.

“Слід очікувати стрімкого уповільнення темпів зростання економіки Китаю в першому кварталі 2020 року”, – зазначила Алісія Гарсія-Ерреро, головна економістка Азійсько-Тихоокеанського регіону французького банку Natixis.

За даними компанії Ned David Research, спалах коронавірусу – це “справжній чорний лебідь” для ринку енергетики й нафтопродуктів. Хоча ціни на сировину продовжують знижуватися, найгірше все ще попереду, стверджують аналітики.

Чорний лебідь – подія, яку складно спрогнозувати, але вона має значний вплив на економіку. Термін ввів американський економіст Нассім Талеб у книзі з однойменною назвою, що була видана в 2007 році.

Коронавірус у 2020 році – що це?

Велика група респіраторних вірусів, які можуть викликати як застудні захворювання, так і ускладнену форму пневмонії. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини. Станом на 11 лютого кількість підтверджених випадків зараження становить 43 108 осіб, а загальне число смертей зросло до 1018.