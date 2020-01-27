Коронавірус знизив ціни на акції, нафту та юань: інвестори вичікують

Побоювання через економічні наслідки смертельно небезпечного коронавірусу та людські втрати знизили у ціні акції, сиру нафту та китайський юань 27 січня.

Ф'ючерси на китайські акції впали більш ніж на 5%. Напередодні юань був прибутковим через торговельну угоду цього місяця.

Уся прибутковість зникла після новини про поширення вірусу та невідомість щодо подальших подій, повідомляє Bloomberg.

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Понеділок зазвичай насичений день для інвесторів. Та вірус, який вже забрав життя 80 людей, зробив інвесторів обережними. Цього тижня вони проведуть зустріч з Федеральною резервною системою.

Будь-який економічний шок для колосальних двигунів промисловості та споживання Китаю швидко поширюється на інші країни через посилення торговельних та фінансових зв'язків, пов'язаних з глобалізацією. Я починаю вважати, що готівка – це правильне рішення упродовж наступних кількох тижнів,

– написав у понеділок Стівен Іннес, головний стратег ринку Азії в Axitrader.

Китай оголосив про продовження святкування Китайського нового року до 2 лютого, щоб боротися з поширенням хвороби. Пекін також припинив продаж туристичних турів. Це значно вплинуло на туристичні фірми по всьому світу, зокрема це нашкодило Таїланду та Японії.

Коронавірус – що це? Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.