Коворкінговий гігант WeWork судитиметься з холдингом SoftBank через ситуацію з акціями

Співзасновник американського стартапу WeWork Адам Ньюман звинуватив японський фінансовий конгломерат SoftBank Group у зловживанні владою. Підприємець подав позов до суду штату Делавер на фінустанову.

Суть проблеми в тому, що Vision Fund, венчурний фонд SoftBank, відмовився від додаткової купівлі акцій WeWork на 3 мільярди доларів, пише Techcrunch.

Нові домовленості на ринку: Угода на мільярд: Intel планує купити ізраїльський технологічний стартап Moovit

WeWork – що відомо про компанію? Це американська компанія, що забезпечує робочий простір для фрилансерів, працівників малого бізнесу, великих корпорацій. Станом на 2019 рік, підприємство володіло та здавало в оренду понад 900 квадратних кілометрів офісного простору. Окрім того, WeWork самостійно проектує та будує коворкінг-простори, а також надає офісні послуги як для окремих підприємців, так і для цілих компаній. У WeWork працює понад 5 тисяч співробітників у 86 містах 32 країн світу.

Зокрема, йдеться про угоду, ухвалену ще в жовтні 2019 року. Тоді японська корпорація надала американському стартапу додаткове фінансування розміром 5 мільярдів доларів.

Водночас, SoftBank пообіцяла витратити на викуп акцій у співробітників та інвесторів WeWork близько 3 мільярдів доларів. Сам Адам Ньюман мав отримати майже 1 мільярд доларів за свої цінні папери.



Адам Ньюман, співзасновник WeWork / Flickr

Цікаво: У пошуках компанії мрії: Воррен Баффет пояснив, чому не поспішає інвестувати в бізнес

Однак на початку квітня SoftBank відмовилася від додаткового викупу через негативні наслідки пандемії коронавірусу на бізнес. У результаті спеціальний комітет компанії-власниці мережі коворкінгів WeWork – The We Company – подав позов на холдинг до суду і звинуватив його в порушенні умов угоди.

Ньюман заявив, що японська фінустанова перевищила свої повноваження, коли наполягала на тому, що подавати позов може лише правління, контрольоване SoftBank. За його словами, на рішення японської компанії відмовитися від купівлі долі вплинув і фінансовий стан холдингу. Ньюман попросив об’єднати свій позов із заявою спеціального комітету The We Company.



Скільки бізнес може існувати при карантині / Інфографіка 24 каналу