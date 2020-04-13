Країни ОПЕК+ погодили рекордне зниження видобутку нафти: як це вплинуло на ціну сировини

Нафта, почавши сесію з різких коливань цін, у понеділок, 13 квітня, подорожчала на 4-5%. Росту вартості сировини передувало завершення напружених, кількаденних переговорів ОПЕК+.

Країнам-експортерам нафти і їхнім партнерам вдалося домовитися про зниження обсягів видобутку нафти на 13%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Детально про ситуацію на ринку нафти: Рекордний обвал цін й різке зниження попиту: яким був перший квартал 2020 року для ринку нафти

Отож, станом на понеділок, 13 квітня, вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила 32,84 долара за барель. Цей показник на 4,3% вищий, ніж ціна, втановлена впродовж попередньої сесії. Окрім того, у ході нинішньої сесії торгів ріст ціни досягав 8%.

Щодо нафти марки WTI, то травневі ф’ючерси на Нью-Йоркській товарній біржі зросли в ціні майже на 5% – до 23,89% за барель.

На минулому тижні ціни на нафту росли в очікуванні переговорів ОПЕК+. Зокрема, у четвер, 9 квітня, у день проведення відеоконференції, Нафта Brent подорожчала на 2,5%, досягнувши 33,71 долара за барель. Ціна на нафту WTI піднялася на 4,58% і становила 26,24 долара за барель.

Знати більше: Європа і коронавірус: наскільки вдала антикризова стратегія ЄС і що говорять аналітики

Результати домовленості ОПЕК+ не вразили учасників ринку, тому що обсяги скорочення нафтовидобутку не вирішують проблему зниження попиту на сировину. Зараз обсяги нафти перевищують норму і продовжують накопичуватися. А угода офіційно почне діяти тільки з 1 травня.

Угода ОПЕК+: як проходила домовленість про скорочення обсягів нафтовидобутку

Основною перепоною для досягненн згоди між представниками групи ОПЕК+ стала позиція однієї країни – Мексики. Держава відмовилася виконувати зобов’язання, із якими погодилися 22 інших країн, які займаються нафтовидобутком.

Що потрібно знати про ринок нафти Мексики? Президент Мексики, відомий популіст Андрес Мануель Лопес Обрадор, йшов на вибори з обіцянкою відновити нафтову промисловість країни і повністю відмовитися від імпорту енергоносіїв. Окрім того, у Мексики захеджоване все постачання нафти, що гарантує їй отримання 49 доларів за барель продукту. У зв’язку з цим країна не відчувала значних фінансових проблем через зниження вартості нафти.



Із 2004 року обсяги нафтовидобутку в Мексиці знизилися майже в два рази – до менше, ніж 1,7 мільйона барелів на день. У березні цього року цей показник виріс до 1,79 мільйона барелів на добу.

Саудівській Аравії не сподобався той факт, що якась із країн відмовляється виконувати колективне рішення. Попри це компромісу вдалося досягти. Країни ОПЕК+ погодилися знизити обсяги нафтовидобутку в травні-червні на 9,7 мільйона барелів на добу.

Під час відеоконференції у четвер, 9 квітня, йшлося про скорочення обсягів на 10 мільйонів барелів упродовж вищеназваного періоду. Однак це число враховувало і вклад Мексики.

Що прогнозували аналітики: Ціни на нафту можуть впасти нижче 20 доларів, якщо ОПЕК+ не досягне згоди

Згідно з колективним рішенням ОПЕК+, Мексика повинна була знизити видобуток нафти в наступні два місяці на 400 тисяч барелів на добу. Однак вона погодилася лише на 100 тисяч барелів. Компенсувати різницю зголосилися Сполучені Штати.

Вплив коронавірусу на ринок нафти: основні відомості Угода ОПЕК+ стала необхідною реакцією учасників країн, які займаються нафтовидобутком, на ситуацію на ринку і тиск з боку США. Через спалах коронавірусу низка нафтопереробних підприємств змушена була зупинити роботу. Також відбулися збої в ланцюгах постачання сировини. Це призвело до зниження попиту на сировину й падіння цін. Попри те, що угода ОПЕК+ щодо зниження нафтовидобутку стала історичною через такі значні обсягів, вона не зможе повністю відновити баланс між попитом і пропозицією.