Brevan Howard Asset Management британського мільярдера Алана Ховарда зумів забезпечити інвесторам 100-відсоткову дохідність, попри кризу через пандемію коронавірусу. Цікаво, що фонду вдалося досягти таких результатів після кількох років не дуже високих показників дохідності.

Хедж-фонд Ховарда вдвічі збільшив грошові вкладення інвесторів, повідомляє Forbes із покликанням на інформацію Bloomberg. Як відомо, мільярдер особисто керує Brevan Howard Asset Management.

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Анонімні джерела Bloomberg зазначили, що фонд збільшив дохідність вкладень інвесторів ще в березні цього року, коли пандемія коронавірусу почала поширюватися поза межами Китаю. Однак як фонд Ховарда досягнув такого успіху, а це тризначна сума, – незрозуміло. Представник приватної інвестиційної структури відмовився коментувати фінансові успіхи Brevan Howard Asset Management.

За даними Bloomberg, у цьому році хедж-фонд Ховарда забезпечив найвищий рівень доходів інвесторам, ніж будь-яка інша подібна макроорганізація. Так, обсяг фонду на кінець 2019 року становив 8 мільярдів доларів. У кінці квітня вже цього року це число досягло 9,6 мільярда доларів.

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Світовий ринок хедж-фондів оцінюється у 3 трильйони доларів. Через пандемію коронавірусу ці організації з управлінням капіталом зазнали як зростання, так і падіння. Зокрема, мільярдери Рей Даліо та Майкл Хінц повідомили про збитки, завдані їхнім фондам, в умовах кризи через пандемію COVID-19.