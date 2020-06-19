Минулого тижня відбувся благодійний онлайн-марафон Invest Fest 2020, організатором якого стала компанія "Фрідом Фінанс Україна". Провідні спеціалісти у сфері інвестицій та фінансів розповіли, як зберегти та примножити капітал під час так званої "коронакризи", а також ознайомили з різноманіттям фінансових інструментів українського фондового ринку.

Онлайн-подія була не тільки корисною для підвищення фінансової грамотності, але й мала на меті допомогти дітям з вадами серця отримати кваліфіковану медичну допомогу. Зокрема, усі гроші від продажу квитків перераховано на рахунок Української Біржі Благодійності для проєкту "Твоя опора". Отож, як пройшла онлайн-подія та про що розповідали експерти – читайте в огляді Інвестиції24.

Дізнайтеся професійні рекомендації: Куди краще вкладати гроші та що вирізняє грамотного інвестора: поради експерта ринку

Фондовий ринок і криза: наскільки безпечно інвестувати

Фондовий ринок у березні перейшов на територію "ведмедів", і це вперше з 2009 року. Індекс акцій найбільших американських компаній S&P500 впав на 35%, а волатильність дуже сильно зросла.

Єрлан Абдікарімов, провідний інвестиційний експерт Freedom Holding Corp. зазначив, що зниження біржових показників не було циклічним, воно викликане загальним зовнішнім шоком. Адже уряди країн змушені були швидко діяти і встановлювати обмеження, щоб стримати темпи поширення коронавірусу.

Економіка швидко закрилася, що тоді і спричинило корекцію на ринку. Однак зараз пружина випрямилася і ринок дуже сильно піднявся,

– стверджує Єрлан Абдікарімов.

Експерт підтвердив свої слова статистикою: за 57 торгових сесій, починаючи від дна 23 березня, S&P500 піднявся на 46%.

Зараз ринок і далі продовжує зростати, чому сприяють:

Ротації секторів після максимуму в лютому не відбулося: усі багаторічні максимуми, після яких почався ведмежий ринок, супроводжувалися ротацією.

Понад 1,5 трильйона доларів – поза ринком.

Різко зросли циклічні цінні папери – банки, авіакомпанії, готелі тощо.

Однак не варто забувати про фактори ризику. Сьогодні ними є:

Друга хвиля коронавірусу влітку і восени , що може призвести до нових блокувань и зупинок економіки США та інших країн.

, що може призвести до нових блокувань и зупинок економіки США та інших країн. Уповільнення стимулюючих заходів Федеральної резервної системи США може викликати в учасників ринку побоювання щодо швидкого відновлення економіки.

може викликати в учасників ринку побоювання щодо швидкого відновлення економіки. Загострення відносин між США і Китаєм, а також передвиборча боротьба у Сполучених Штатах.

Читайте також: Коли світова економіка відновиться від наслідків пандемії: новий прогноз Morgan Stanley

Єрлан Абдикаримов окреслив два сценарії розвитку подальшої ситуації на фондовому ринку і дав рекомендації, як інвестору розподіляти свій капітал і в що вкладати гроші.

Перший сценарій – позитивний

Економіка продовжує відкриватися без серйозних проблем. Сильно другої хвилі коронавірусу не відбувається, рівень заражень під контролем, а кількість жертв – знижується. Ринок праці відновлюється, циклічні сектори зростають, а загальне ралі ринку доводить S&P500 до 3400-3500 до осені.

За такого сценарію ми рекомендуємо посилювати свої позиції в цінних паперах. Ми пропонуєм розподілення капіталу у вигляді штанги. Тобто, вкласти гроші в частину акцій технологічного сектору. Якщо і буде друга хвиля коронавірусу, такі цінні папери не будуть такими ризиковими. Інша половина штанги – акції компаній циклічного сектору, які виграють від відновлення економіки,

– порекомендував спеціаліст Freedom Holding.

Другий сценарій – корекційний

Незначна корекція провокується фіксацією прибутків і невеликим зростанням кількості нових заражень COVID-19. Циклічні сектори починають зростати тільки ближче до осені. S&P500 зростає тільки до моменту виборів у США.

Корпоративні облігації України: на кого слід звернути увагу

Якщо говорити про інвестиції в Україні, то відразу на думку спадає вкладення грошей в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та акції міжнародних компаній. Однак на ринку є ще один недооцінений актив, який навіть більш дохідний, ніж банківські депозити. Мовиться про корпоративні облігації.

Степан Джус, інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна" детально розповів про основних емітентів таких активів в Україні. Корпоративні облігації цих компаній є в портфелі "Фрідом Фінанс Україна".

Отож сьогодні на українському фондовому ринку можна придбати корпоративні облігації Нової Пошти, Укрпошти, мережі магазинів "EVA" (ТОВ "РУШ"), ТАСкомбанку. Окрім ТАСкомбанку є ще Альфа-Банк і Кредобанк, проте вони користуються меншою популярністю, за словами експерта.

У випадку Нової Пошти було викуплено усі облігації, дохідність яких 14,5% річних у гривні. І зараз готується новий випуск розміщення до 10 липня 2020 року. Дата погашення – 2023 рік.

Сьогодні пропонується ставка дохідності у 16% річних. Однак оскільки НБУ знизив облікову ставку до 6%, то прогнозуємо, що дохідність буде нижчою, ніж 16% для придбання звичайними приватними інвесторами,

– говорить Степан Джус.

Облігації Нова Пошта були доволі популярними з-поміж інвесторів і розкуплені завдяки успішним фінансовим і операційним результатам компанії.

Щодо облігацій Укрпошти, то тут є питання до мінімального лоту. Адже номінал облігації 100 тисяч гривень і це тільки під замовлення. Якщо потенційний клієнт хоче придбати облігації Укрпошти, то йому заздалегідь потрібно домовитися з емітентом щодо придбання позицій по таких цінних паперах. Дохідність активів поштового оператора становить 11%.

У портфелі Фрідом Фінанс Україна є ще корпоративні облігації мережі магазинів "EVA" (ТОВ "РУШ").

У карантинну кризу вони продемонстрували досить непогані результати. Їхні магазини були відкриті, що допомогло покращити позиції ритейлера. Зараз ми можемо запропонувати клієнтам облігації під 14% дохідності, мінімальний лот – це одна облігація,

– розповів експерт.

Кардсервіс (Card Service) теж користується популярністю. Вони працюють здебільшого з бізнесом. Однак у них є фінансове спрямування, оскільки компанія надає споживчі кредити під купівлю товарів у своїх контрагентів.

За словами Степана Джуса, досить цікавою є ставка дохідності – 25% річних. Мінімальний лот – від 50 штук.

Отож, оскільки ціна однієї облікації Кардсервісу двох випусків – трохи більше ніж 1000 гривень, то за мінімального лоту в 50 штук, інвестору варто орієнтуватися на загальну суму в понад 50 тисяч гривень для здійснення однієї угоди, пояснює аналітик "Фрідом Фінанс Україна".

До теми про корпоративні облігації: Корпоративні облігації в Україні. Як на цьому заробити в кризу?

Для тих інвесторів, які думають, як правильно захеджуватися від валютного ризику під час карантину й кризі, вигідною пропозицією є євробонди – зовнішні корпоративні облігації українських емітентів у іноземній валюті.

Степан Джус наголосив, що тут можна звернути увагу на Укрексімбанк, який випустив євробонди.

Ставка купона 9,95% річних у доларах. "Фрідом Фінанс Україна" пропонує клієнтам під 9,5% річних у доларах. Це значно вище, ніж нинішні депозитні ставки в доларах, які не перевищують 2-3%.

Мінімальний лот – 200 штук, тому це досить об’ємна позиція. Інвесторам потрібно зрозуміти, що великий дохід тягнутиме за собою велике капіталовкладення.

Це досить цікавий інструмент для валютного хеджу, щоб свої ризики зменшити щодо втрати валюти, по курсових різницях, від девальвації. Оскільки транш МВФ уже прийшов, навіть при зниженні курсу долара, тобто підкріпленні гривні, ми можемо запропонувати клієнту меншу вартість у гривні. Адже всі розрахунки проходять у гривні, попри те що це єврова облігація і валюта її – долар,

– зазначив Степан Джус.

Детально про транш МВФ: Як новий транш МВФ вплине на інвестиційні можливості в Україні та що буде з курсом долара

Експерт додав, що всі компанії, які були представлені, мають кредитний рейтинг за національною системою – "стабільний". За міжнародною класифікацією – рейтинг "B", оскільки не може бути в емітента емісія цінного папера, зокрема корпоративної облігації, вищою, ніж рейтинг країни.

Тому потрібно піднімати кредитний рейтинг України, щоб у нас були класні емітенти з гарними бізнес-процесами, і з розумними та адекватними умовами для існування самого бізнесу. І лише таким чином компанії залучатимуть додаткові кошти на своє розширення,

– стверджує Степан Джус.



Системи рейтингів корпоративних облігацій / Таблиця "Фрідом Фінанс Україна"

Депозитарна система України: що відомо про регулятора ринку цінних паперів

На онлайн-марафоні був присутній і представник Національного банку України ( НБУ) – це Андрій Супрун, начальник управління депозитарної діяльності Нацбанку. Спеціаліст розповів про діяльність регулятора українського фондового ринку. Зокрема, доволі цікаво було послухати про розвиток депозитарної систему за останні чотири роки. Адже, за словами Супруна, це справді значний прорив для регулятора.

Основні досягнення

Удосконалення нормативної і технологічної бази

Ми перейшли на сучасні технологічні рішення для депозитарію НБУ. Перевели спілкування з клієнтами повністю на web-інтерфейс і минулого року запустили API. Це дає змогу нашим клієнтам вибудовувати більш зручні сервіси, наприклад онлайн-продаж, онлайн-торгівлю ОВДП,

– говорить Супрун.

Новий рівень безпеки для фізичних і юридичних осіб-резидентів

Дозволили відкривати сегреговані рахунки – це окремі рахунки для кожного окремого інвестора. Раніше це було доступно тільки банкам і нерезидентам, зараз це може зробити будь-який клієнт.

Це гарантує клієнту безпеку в разі, якщо щось трапиться з його безпосереднім провайдером. Дані про його цінні папери не зникнуть нікуди,

– пояснив спеціаліст НБУ.

Нова тарифікація

За деякими послугами тарифи були знижені в шість разів.

Запровадження нових типів операцій

Державні цінні папери більше 20 років не могли перераховуватись без задіяння складних механізмів постачання оплати. Навіть якщо, наприклад, на сусідньому стільці сидить покупець, і я йому хочу продати цінні папери, ми мали застосувати всі потужності інфраструктури, яка коштує досить дорого, для того щоб здійснити цю одну окрему пряму угоду. Ми це прибрали і ввели операції "free of payment", тобто вільна посавка, тепер часто використовується клієнтами і приватними інвесторами також,

– зазначив Андрій Супрун.



Андрій Супрун під час онлайн-марафону / Фото YouTube

Найважливіший проект, на який було витрачено 3,5 роки – це відкриття двосторонніх кореспондентських відносин з міжнародним депозитарієм Clearstream.

Це дозволило серйозно підкріпити економіку України валютою. Адже іноземні інвестори цікавилися саме державними цінними паперами, номінованими в гривні, і, відповідно, поповнювали валютою економіку країни. Завдяки цьому частка валютного боргу держави знизилася.

Інвестиційний клімат в Україні: куди можна вкласти гроші

Під час панельної дискусії, її учасники відзначили плюси і мінуси інвестиційної діяльності в Україні та куди українському інвестору вкласти його гроші.

Дмитро Тарабакін, член Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку зазначив, що великим проривом для України є те, що почала налагоджуватися інвестиційна культура.

Ми зробили доволі гарні зміни в депозитарній системі, тому що вважаємо, що будь-яка інвестиція - це захист прав власності передусім. Ми сьогодні зробили великі кроки в формуванні нормальної національної депозитарної системи. Центральний депозитарій встановив нове програмне забезпечення, ми перейшли на можливість автоматично відслідковувати права власності і захищати їх в необхідний момент,

– розповів про основні здобутки депозитарної системи України Дмитро Тарабакін.

Щодо інструментів, то тут поки все складніше. Однак і в цьому є деяка позитивна динаміка. За словами Тарабакіна, варто відзначити падіння ставок, що відбувалося впродовж останніх двох років. Це призведе до того, що акціонерний капітал знову стане цікавий, на ринок прийдуть корпорації і випускатимуть боргові інструменти.

Корисно інвесторам: Інвесторам в ОВДП більше не потрібно платити військовий збір: детально про зміни

Тимур Турлов, генеральний директор Freedom Holding Corp. відзначив, що сьогодні дуже мало країн можуть похвалитися цивілізованим ринком акцій. Наприклад, у Казахстані є 7-8 цінних паперів, які традиційно формують індекси, що хоча б якось можуть претендувати на якусь ліквідність. Водночас, кількість масштабних потрясінь у Казахстані не таке велике, як в Україні, стверджує Турлов.

Люди звикають до того, що фондовий ринок - привабливий механізм для збереження та примноження доходів. Велика частина наших клієнтів, які інвестовані в активи українського ринку, справді отримали позитивний результат. Нам подобається, що та ж Українська біржа розвивається, залучає капітал. Ми теж нещодавно купили частину акції Української біржі,

– говорить Тимур Турлов про український фондовий ринок.



Учасники панельної дискусії: на верхній блок екрану – Дмитро Тарабакін (зліва), Роман Сазонов (справа); нижній блок екрану – Тимур Турлов і Вікторія Тігіпко / YouTube

Українська стартап-система

Вікторія Тігіпко, засновниця та керівна партнерка венчурного фонду TA Ventures, розповіла про важливість підприємницького духу в українському суспільстві. Водночас, головним завдання тут – налагодити інфраструктуру так, щоб компанії, які розвивають бізнес в Україні, отримували прибутки в цій державі. Адже тоді створюватимуться нові робочі місця, розвиватиметься економіка.

Гіперфокус – це Україна. нам важливо, щоб талановиті стартапери бачили своє майбутнє саме в Україні. Тому зараз діяльність нашого фонду спрямована саме на це,

– заявила Тігіпко.

Окрім того, Вікторія Тігіпко наголосила на привабливості українських талантів для міжнародних корпорацій та інвестфондів.

У що інвестувати українцям: поради гендиректора Freedom Holding

Окрім ОВДП, Тимур Турлов радить інвестувати в акції українських компаній, які лістингуються за кордоном.

Попри наявність активів фондового ринку, 80% українців надають перевагу інструментам з фіксованою дохідністю.

Якщо ми зможемо з банківських депозитів частину людей перевести на ринок облігацій, це стане потужним кроком для розвитку фондового ринку України,

– стверджує гендиректор Freedom Holding.

За словами Тимура Турлова, дохідність корпоративних облігацій варіюється в межах 11%,-14,5%, що може конкурувати з депозитами.

Що Україні передусім потрібно зробити для розвитку фондового ринку?

Тимур Турлов наголосив на важливості законодавчих трансформацій.

Потрібно мати чіткий план, що допоможе нам переконатися, що наше законодавство дозволить інвестиційним посередника, фондовим біржам і емітентам мати не гірше середовище з погляду регулювання, ніж за кордоном. Адже це доволі моторошно виглядає, коли робота через іноземного посередника виявляється простішою, дешевшою і більш повноцінною, ніж діяльність через національного посередника, –

говорить експерт.

Про інші цікаві обговорення і заходи онлайн-марафону

Головним викликом 2020 року став коронавірус, який завдав удару як людським життям, так і світовій економіці. Карантин буквально зупинив діяльність бізнесу, що відповідно вплинуло на ринок праці. Тому в такий умовах важливо зберігати спокій.

Як не падати духом під час карантину, під час онлайн-заходу розповіли провідні українські підприємці, з-поміж яких генеральний директор холдингу охоронних підприємств "Шериф" Дмитро Стрижов та Едгар Бровді , співзасновник антикризової компанії "ОЗЗО Україна".

та , співзасновник антикризової компанії "ОЗЗО Україна". Психологиня, коучка і засновниця Київського психологічного центру ALTERA Ольга Королік дала поради, як позитивно мислити і використати кризу на свою користь.

дала поради, як позитивно мислити і використати кризу на свою користь. Мирослав Король , блогер, фінансист, автор проєкту "Мільйонер за Сім років" змотивував аудиторію і переконав, що успішним реально бути навіть під час економічного застою.

, блогер, фінансист, автор проєкту "Мільйонер за Сім років" змотивував аудиторію і переконав, що успішним реально бути навіть під час економічного застою. Онлайн-захід також відвідав Олексій Сухоруков , директор з розвитку бізнесу АТ "Українська біржа". Він окреслив етапи діяльності установи фондового ринку.

, директор з розвитку бізнесу АТ "Українська біржа". Він окреслив етапи діяльності установи фондового ринку. Тарас Гандзій, лектор навчального курсу "Біржовий університет" розповів, як заробляти на IPO.

Захід включав у себе і розважальний блок. У ході марафону, що тривав понад п’ять годин, український художник-монументаліст Роман Мінін малював картину, а піаніст-віртуоз та композитор Євген Хмара написав музичний твір. Отож, як бачимо, тема інвестицій надихає не тільки почати заробляти на фондовому ринку, але і творити.