Курс турецької ліри впав, на фондовому ринку обвал: наслідки конфлікту Туреччини й РФ у Сирії

Турецька ліра впала до найнижчого рівня за більш ніж рік, що спричинило обвал на місцевому фондовому ринку.

Причиною такого різкого зниження курсу нацвалюти Туреччини та основних показників фондового ринку стало загострення відносин країни з Росією через воєнне протистояння в Сирії, повідомляє Bloomberg.

Як відомо, у четвер, 27 лютого, російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у сирійському районі Ідліб. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення.

Читайте також: Не лише коронавірус: 5 причин падіння фондового ринку

Падіння курсу турецької ліри тривало впродовж п'яти днів. Однак конфлікт у Сирії пришвидшив обвал нацвалюти. Ліра торгувалася на рівні 6,25 за один долар. Станом на сьогодні такий курс є найнижчим у Туреччині з вересня 2018 року.

Турецький фондовий індекс Borsa Istanbul 100 знизився на 10%, що стало теж найбільшим падінням за майже сім років.

За словами двох торговців, краще обізнаних із цим питанням, кредитори відразу почали продавати долари, щоб уповільнити падіння курсу нацвалюти Туреччини. Зокрема, вони продали 1 мільярд доларів у четвер, 27 лютого.

Читайте також: Ціни на нафту знизилися на 11% всього за п'ять днів: що прогнозують аналітики

Ризик повномасштабного воєнного конфлікту з Росією вплине на турецькі активи та сприятиме відтоку з країни іноземного капіталу. Агресивне пом'якшення грошово-кредитної політики й скорочення валютних резервів центрального банку негативно впливають на становище турецької ліри.

Ліра торгувалася на 0,3% нижче по 6,22 долара станом на 10:43 ранку за місцевим часом у Стамбулі. Індекс Borsa Istanbul 100, станом на цей час, теж був нижчий на 6,5% від норми, тому що місцеві банки - Akbank TAS та Turkiye Garanti Bankasi AS – знизили обсяг акцій.

Що відомо про війну Росії і Туреччини у Сирії? Сирійський президент Башар Асад має наміри контролювати всю територію країни. Утім, майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, які отримують підтримку від США.



Незмінним союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. РФ хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.



У цей же час Туреччина також воює за власні амбіції на Близькому Сході, а також проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону.