Квартальний дохід Alphabet зріс попри пандемію: як це вплинуло на акції техгіганта

Alphabet, материнська компанія Google, повідомила про свої доходи за перший квартал 2020 року. Виручка техгігана за тримісячний період становить 41,16 мільярда доларів.

Таким чином, компанія заробила більше, ніж прогнозували аналітики, повідомляє Techcrunch. Зокрема, раніше експерти передбачали, що виручка Alphabet за перший квартал 2020 року збільшаться на 40,33 мільярда доларів.

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Дохід на одну акцію, навпаки, не досягнув значення, прогнозованого аналітиками. За їхніми оцінками, цей показник мав зрости до 10,38 долара на акцію. Однак у Alphabet заявили про ріст доходу на акцію в межах 9,87 долара.

Упродовж першого кварталу цього року акції материнської компанії Google зросли на 2,8%.

Високі доходи Alphabet можуть піти на зниження у другому кварталі цього року. Фінансова директорка компанії Рут Порат зазначила, що "висока результативність спостерігалася впродовж перших двох місяців кварталу". Однак "у березні Alphabet зіштовхнулася з низькими доходами від продажу реклами".

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Зазначимо, що саме на основі діяльності Google формують прибутки Alphabet, які, своєю чергою, генеруються завдяки заробітку від реклами. Низка підприємств значно урізала свої бюджети на рекламу через пандемію коронавірусу. Тому доходи від реклами в YouTube, самого пошукового сервісу становили 82% заробітку Alphabet у першому кварталі 2020 року.

Різні розробки "матері" Google під назвою "Other Bets" принесли компанії менший дохід, ніж за аналогічний період 2019 року.

Так, у цьому році Alphabet заробила на своїх сервісах 135 мільйонів доларів, а в минулому році – 170 мільйонів доларів. Водночас, операційні збитки від таких сервісів зросли з 868 мільйонів до 1,12 мільярда доларів.

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Доволі неоднозначні фінансові результати Alphabet у першому кварталі 2020 року та повідомлення про ймовірне зниження цих показників у наступному кварталі можуть занепокоїти інвесторів. Усе залежить від темпів поширення коронавірусу та його наслідків для світової економіки.



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