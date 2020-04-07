Латвія розмістила єврооблігації на 1 млрд євро для подолання "коронавірусної кризи"

У понеділок, 6 квітня, Латвія розмістила на світових фінансових ринках єврооблігації на суму 1 мільярд євро.

За інформацією Міністерства фінансів Латвії, строк погашення нових облігацій – 2023 рік, а їхня дохідність становить 0,209%, про що пише Інтерфакс-Україна.

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Держскарбниця в понеділок емітувала нові облігації з терміном погашення в 2023 році і прибутковістю 0,209%, отримавши фінансування в розмірі 1 мільярд євро. Фіксована процентна ставка облігацій становить 0,125%,

– повідомили в Мінфіні Латвії.

Організаторами розміщення стали провідні фінансові холдинги, з-поміж яких – Barclays, JP Morgan і Societe Generale.

Покупцями латвійський євробондів були переважно іноземні інвестори – це компанії з управління активами, а також банки з Німеччини, Австрії, Франції, Великої Британії, країн Скандинавії. Загальний попит перевищив 1,4 мільярда євро.

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Міністр фінансів Латвії Яніс Рейрс заявив, що держскарбниця в понеділок, 6 квітня, провела успішний продаж держоблігацій на міжнародних фінансових ринках.

Завдяки цьому вдалося поповнити обсяг фінансових ресурсів держави, щоб мати змогу далі впроваджувати заходи з підтримки населення і бізнесу в умовах кризи внаслідок коронавірусу.

Загалом, влада Латвії виділила майже 3 мільярди євро для боротьби з негативними наслідками пандемії COVID-19.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, станом на 7 квітня 2020 року у світі зареєстровано 1 350 523 підтверджених випадків зараження, із них 74 856 – закінчилися смертю. Одужало вже 285 327 осіб.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 1462 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 45 – летальні, а 28 пацієнтів одужало.