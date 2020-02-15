Марихуана в Канаді: дохід найбільшого виробника зріс на 49%

Попри застій на ринку марихуани, акції компаній зросли. Найбільша компанія на канадському ринку Canopy Growth отримала 24% приросту в ціні акцій.

Найбільша канадська компанія з постачання марихуани Canopy Growth перевищила всі прогнози щодо її прибутків. Все завдяки збільшенню кількості магазинів та скороченню витрат, повідомляє Investor’s Business Daily.

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Заробітки Canopy Growth

Дохід компанії зріс на 49% і досяг майже 124 мільйонів канадських доларів. Аналітики з Уолл-Стріт передбачали зростання доходів компанії на 26%, що вдвічі менше від реальності.

Ми почали впроваджувати більш жорсткий контроль за витратами по всій компанії. Ми плануємо вжити подальших кроків для зменшення витрат і правильного розміру нашого бізнесу, щоб гарантувати здорову маржу та отримання додаткових грошових надходжень у найближчі роки,

– сказав фінансовий директор Майк Лі.

У п'ятницю, 14 лютого, акції компанії зросли на 24% та досягли ціни 24,29 за одну.

Акції інших компаній на ринку марихуани також зросли. Зокрема, Tilray зріс на 7,6%, акції Cronos Group підскочили на 10%, а акції Aphria додали 8% в ціні.

Ринок марихуани в Канаді

Canopy все ще найдорожча компанія Канади з вирощування марихуани, незважаючи на тенденцію падіння акцій у цьому секторі. Як інші акції компаній по продажу марихуани, Canopy Growth відчула значну конкуренції з боку індустрії марихуани у Північній Америці. Це похитнуло позиції компанії та змусило її скоротити працівників.

Canopy у порівнянні з іншими компаніями не має фінансових негараздів через інвестицію з боку компанії Constellation Brands у розмірі 4 мільярдів доларів. Щоправда, через це компанія-інвестор, яка продає вино та пиво, втручається у справи Canopy. Компанія зробила інвестицію в надії спільно розробити пиво з марихуаною. Проте виробництво затримується, а аналітики прогнозують незначний попит на новий продукт.

У компанії Canopy також посилаються на проблеми з кількістю магазинів. Мережа не є достатньо великою, щоб охопити все населення Канади і таким чином компанія просто втрачає потенційних покупців.

Який закон щодо марихуани в КанадіУ жовтні 2018 в Канаді повністю легалізували марихуану, як в медичних, так і в рекреаційних цілях. Її можна вирощувати для особистого вжитку в незначних кількостях. Також можна отримати ліцензію та продавати. За перші пів року доходи в бюджет завдяки легалізації марихуани склали 186 мільйонів доларів.