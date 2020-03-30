Microsoft не інвестуватиме в технології з розпізнавання облич після скандалу з AnyVision

Американська технологічна корпорація Microsoft заявила про припинення фінансування стартапів, що займаються розробленням систем на основі технології розпізнавання облич.

Компанія повідомила про продаж своєї частки в стартапі з Ізраїлю AnyVision, пише The Verge.

Це сталося після того, як ізраїльське підприємство звинуватили у використанні її програмного забезпечення для стеження за палестинцями на Західному березі річки Йордан на користь уряду Ізраїля.

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Згідно зі спільною заявою Фонду венчурного капіталу М12 корпорації Microsoft і AnyVision, технологія стартапу не дає змоги отримати належного "рівня нагляду й контролю", що важливо для американського техгіганта.

За інформацією Microsoft, було проведено незалежне розслідування, у якому взяли участь колишній генеральний прокурор США Ерік Холдер і його команда з міжнародної юридичної компанії Covington & Burling. Однак у ході цієї операції було доведено, що технологія розпізнавання обличчя від AnyVision не використовувалася в програмі нагляду на Західному березі. В іншому випадку ізраїльський стартап порушив би зобов’язання перед Microsoft, на які він погодився під час отримання інвестицій від американського техгіганта.

Microsoft встановив низку власних етичних правил для використання технології розпізнавання облич. Зокрема, технологія має працювати без будь-якої упередженості й не повинна обмежувати демократичних свобод людей.

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Попри те, що вину AnyVision не було доведено, Microsoft вирішила відмовитися від інвестування стартапу. Окрім того, у корпорації заявили, що не фінансуватимуть інші підприємства, що розробляють системи на основі технології розпізнавання облич.

Завдяки глобальній зміні своєї інвестиційної політики, спрямованої на припинення міноритарних інвестицій в компанії, що продають технології розпізнавання облич, Microsoft перейшла до комерційних відносин. Таким чином, Microsoft отримає більше контролю і нагляду над використанням чутливих технологій,

– йдеться у повідомленні Microsoft.

Цікаво, що Microsoft має власну технологію розпізнавання облич, що реалізована за допомогою платформи хмарних обчислень Azure. Так, API Face дає змогу розробникам вбудувати систему розпізнавання обличчя у свій застосунок для взаємодії з користувачем.

Однак в минулому році президент і головний юрисконсульт корпорації Бред Сміт заявив, що Microsoft ніколи не продаватиме свою технологію з метою нагляду. Також компанія не надаватиме доступ до неї правоохоронним органам, щоб не порушувати права людей.