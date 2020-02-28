Міфи про інвестиції на фондовому ринку

Більшість людей, які мають постійну роботу чи власний бізнес, із часом задумуються про способи використання вільних коштів. Інакше кажучи – шукають інструменти для інвестування.

Коли йдеться про інвестування в Україні, перше, про що згадують українці, – депозити. У Західній Європі та США люди ж одразу думають про фондові ринки. Тривала історія функціонування фондових ринків цих країн та орієнтація їхніх економік на первинно капіталістичні способи нагромадження капіталу призвели до залучення більшої частини населення у світ біржових інвестицій.

За даними дослідження Gallup, у 2019 році майже 55% населення США були власниками акцій тих чи тих компаній.

Як бачимо, американці віддають перевагу фондовому ринку в порівнянні з банківськими депозитами. Натомість в українців існує ряд упереджень щодо інвестицій у біржові активи. Спробуймо розвінчати найбільш поширені міфи.

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Міф 1. Щоб інвестувати на фондовому ринку, треба мати чимало коштів

Необхідний розмір коштів для інвестиції залежить від вашої мети.

Якщо прагнете впливати на діяльність акціонерного товариства , наприклад, пропонувати власні проєкти рішень на загальних зборах, то потрібно купувати щонайменше 10% акцій підприємства.

, наприклад, пропонувати власні проєкти рішень на загальних зборах, то потрібно купувати щонайменше 10% акцій підприємства. Коли ж ви хочете здійснювати портфельне інвестування без вирішального впливу на підприємство, достатньо мати 100 доларів і купити навіть одну акцію підприємства.

Ще дешевше – інвестувати в облігації внутрішніх державних позик.

Облігації внутрішньої державної позики – що потрібно знати? Це державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів. Купити їх можна, наприклад, у банку або у Фрідом Фінанс Україна. Вартість однієї облігації в цій інвестиційній компанії коштує 1150 гривень. При цьому інвестори не сплачують жодних комісій, отримують дохід щомісяця і у будь-який момент можуть продати облігації назад. У випадку валютних облігацій ціна однієї держоблігації становить 1150 доларів.

Отже, вам достатньо 1000 доларів, щоб вигідно й надійно розмістити їх на фондових ринках України чи світу.

Міф 2. Інвестувати на фондовому ринку занадто ризиковано

Чимало людей вважають акції одним із найбільш ризикових інструментів ринку. Проте факти свідчать про інше. Подивімося на історичну динаміку широкого індексу S&P 500 впродовж 2000-2020 років (рис. 1).

S&P 500 — це фондовий індекс, який охоплює 500 найдорожчих компаній США.

Бачимо, що впродовж останніх 20 років американський фондовий ринок зростав навіть попри кризу 2007-2008 років. Він знаходиться у стані сталого росту з періодичними корекціями у вигляді криз із часів Великої депресії у США.

Якщо інвестор планує інвестувати на період до 10 років, можна опустити ризики спекулятивної зміни вартості акцій компаній. Однак ця тенденція характерна лише для "блакитних фішок" – цінних паперів найбільш великих, ліквідних і надійних брендів. Акції компаній, що мають незначну ринкову капіталізацію, зазвичай, не демонструють яскраво вираженої тенденції до сталого зростання, а швидше схильні до циклічних довгострокових коливань у межах визначених цінових коридорів.

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Говорячи про ризики інвестування, згадаємо слова відомого інвестора й мільярдера Воррена Баффета:

Якщо ви вагаєтесь чи купувати акції компанії на 10 років, то не варто інвестувати у ці цінні папери й на 10 хвилин.

Щоб отримати максимум вигоди, вибирайте інвестиції з довгостроковим горизонтом.



Як правильно інвестувати / Pixabay

Міф 3. Інвестування в цінні папери – це лотерея, акції не вартують нічого

Існує думка, що купівля цінних паперів – це гра, результати якої не можна спрогнозувати. Про це активно говорять прихильники "random walk theory (теорія випадкового блукання)", згідно з якою усі рухи ринкових цін у той чи той бік не піддаються поясненню. На противагу цій думці існує теорія ефективного ринку, яка стверджує, що ринкові ціни є справедливими, адже вони повною мірою демонструють усю наявну публічну інформацію щодо конкретної компанії.

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Слід розуміти, що ринок не завжди об’єктивний, а інколи здатен переоцінювати або недооцінювати певний актив.

Нерідко трапляються випадки, коли ринок занадто оптимістично оцінює майбутні грошові потоки компанії та переоцінює її. Однак після першої ж невдачі ціна акцій бренда коригується до справедливої ціни, а у випадку значних провалів – навіть нижче справедливої вартості.

Завдання інвестора – самостійно або з допомогою фінансового консультанта визначити, переоцінена чи недооцінена певна акція та ухвалити відповідне інвестиційне рішення. Проконсультуватися можна в експертів Фрідом Фінанс Україна. Якщо рішення ґрунтуватиметься на виваженій фундаментальній оцінці та технічному аналізі – тоді інвестувати просто й результат не змусить себе довго чекати!

Як інвестувати без ризиків в Україні

Міфи про фондовий ринок в українців – це лише результат болісного становлення українського фондового ринку на первинному етапі. Насправді український ринок далекий від ідеалу та й історія його існування занадто незначна за світовими мірками.

В Україні без ризиків можна інвестувати лише в державні цінні папери, трохи вищий ризик несуть в собі корпоративні облігації та акції кількох емітентів.

А от інвестиції на розвинутому ринку США – можливість на власні очі впевнитись у простоті грошових вкладень та можливості прораховувати майбутні доходи.