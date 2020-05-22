Мільярдери США розбагатіли ще більше: як і чому зросли їхні статки в умовах пандемії

Статки мільярдерів США, з-поміж яких понад 600 осіб, зросли на 15%, або на 434 мільярдів доларів, упродовж двох місяців пандемії коронавірусу.

Про це свідчать результати дослідження, проведені спільно Americans for Tax Fairness і Institute for Policy Studies. Зокрема, аналітики брали до за основу своєї роботи дані Forbes, період – з 18 березня по 19 травня 2020 року – місяці найактивнішого поширення коронавірусу.

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Як з’ясували спеціалісти, під час пандемії загальний розмір статків мільярдерів зріс з 2,948 трильйона доларів до 3,382 трильйона доларів. Обсяг грошових накопичень п’ятірки найбагатших людей світу за рейтингом Forbes збільшилося на 19% (75,5 мільярдів доларів).

Із-поміж п’ятірки багатіїв: засновник Amazon Джефф Безос, засновник Microsoft Білл Гейтс, засновник Facebook Марк Цукерберг, інвестор і гендиректор Berkshire Hathaway Воррен Баффет і засновник Oracle Ларрі Еллісон.

За даними дослідження, у березні кількість мільярдерів у списку Forbes становила 614 осіб, а впродовж двох місяців це число зросло до 630 осіб. Зокрема, рейтинг поповнив відомий реп-виконавець Каньє Вест.

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Також у дослідженні зазначено, що впродовж пандемії 38 мільйонів жителів США залишилися без роботи, а 16 мільйонів – медичне страхування, надане роботодавцем.

За інформацією аналітиків, десятки років, коли влада знижувала податки для багатіїв призвели до росту кількості мільярдерів та їхніх статків. Навіть за нинішніх умов, коли економіка США заглибилась в рецесію через коронавірус, до закону про надання допомоги під час пандемії потрапила податкова пільга спеціально для 43 тисяч мільйонерів та мільярдерів на території Сполучених Штатів.

Відмовившись від такого бонусу, можна було заощадити 246 мільярдів доларів і використати їх як фінансової допомоги в умовах пандемії.

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