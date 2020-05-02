Мільярди доларів інвестицій у SpaceX Ілона Маска були дуже вигідними, – керівник NASA

Голова NASA Джим Брайденстайн вважає, що мільярди доларів, які агентство уряду США вклало у компанію Ілона Маска SpaceX, не були даремними.

Адже підприємство Маска готується до виведення космонавтів NASA на орбіту цього місяця, пише CNBC. Таким чином, це буде перший космічний політ з екіпажем, здійснений на території США, майже за 10 років.

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Інвестиції у SpaceX та інвестиції, які SpaceX самостійно залучила, демонструють результати і є корисними – не тільки для дослідження космосу людиною, але і для економіки США,

– заявив Брайденстайн під час пресконференції у п’ятницю, 1 квітня.

NASA уклала із SpaceX кілька контрактів, домовившись про розробки нових космічних апаратів та транспортування вантажів до Міжнародної космічної станції.

У рамках програми Commercial Crew американське космічне агентство виділило компанії Ілона Маска понад 3,1 мільярда доларів на розробку капсули Crew Dragon. Ще один авіагігант, компанія Boeing, також отримала фінансування від NASA, розмір якого становить 4,8 мільярда доларів, на удосконалення космічного корабля під назвою Starliner.

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Однак поки SpaceX планує запустити космонавтів у власному космічному кораблі 27 травня, Boeing відстає від свого конкурента. Причиною такого відставання є проблеми із програмним забезпеченням у Starliner, виявлені під час тестового польоту.

Програма NASA під назвою Commercial Crew замінила іншу ініціативу – Space Shuttle, діяльність якої завершилася у 2011 році.

Commercial Crew демонструє те, як потрібно економити гроші, на відміну від Space Shuttle. Ми дуже задоволені всіма інвестиціями, які ми зробили, і результатом, які ми отримуємо від цих інвестицій,

– зазначив Брайденстайн.

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Раніше Ілон Маск стверджував, що SpaceX витратила "сотні мільйонів доларів" власних коштів на розробку космічного апарата. Однак точну суму у компанії не назвали.

SpaceX вкладає великі гроші в свою продукцію, але відверто я не можу сказати вам розмір інвестиції у Dragon 2. Не тому, що я не хочу. Я не знаю, що це було за число,

– говорить президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвен Шотуелл.

Штоуелл також додала, що SpaceX "тісно співпрацює з NASA з 2006 року", оскільки відправлення людей у космос є основною місією компанії Ілона Маска.

Уся ця робота є кульмінацією історичної події, свідками якої ми станемо всього за кілька тижнів,

– наголосила Штоуелл, акцентувавши увагу на космічний політ американського екіпажу 27 травня.