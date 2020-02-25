Мінус 40 млрд доларів через коронавірус: статки 20 багатіїв світу різко знизилися

Падіння фондових ринків, спричинене новим коронавірусом, не лише негативно вплинуло на ціну акцій низки компаній, але й значно зменшило статки найбагатших людей світу.

Мільярдери, які входять до першої двадцятки рейтингу Forbes Real-Time, у понеділок, 24 лютого, втратили майже 40 мільярдів доларів. Про це повідомляє Forbes.

Причиною такого стрімкого зниження статків заможних осіб став обвал фондового ринку США. Зокрема, паніка, викликана швидким поширенням епідемії коронавірусу, призвела до падіння ключових фондових індексів, а також зниження цін на нафту й акції компаній.

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На момент закриття торгів статки 20 найбагатших людей світу зменшилися на 39,9 мільярда доларів.

Втрати світових мільярдерів:

Засновник і генеральний директор Amazon Джефф Безос втратив 4,8 млрд доларів.

втратив 4,8 млрд доларів. Власник Louis Vuitton і Dior Бернар Арно – теж 4,8 млрд доларів.

– теж 4,8 млрд доларів. Власник Zara Омансіо Ортега – 4 млрд доларів.

– 4 млрд доларів. Голова Facebook Марк Цукерберг – 3,4 млрд доларів.

– 3,4 млрд доларів. Професійний інвестор і голова Berkshire Hathaway Воррен Баффет – 2,7 млрд доларів.

– 2,7 млрд доларів. Засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін – 2,5 млрд доларів і 2,4 млрд доларів відповідно.

– 2,5 млрд доларів і 2,4 млрд доларів відповідно. Співзасновник Microsoft Білл Гейтс – 1,5 млрд доларів.

– 1,5 млрд доларів. Засновник Oracle Ларрі Елісон – 2,4 млрд доларів.

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За даними Bloomberg, у понеділок, 24 лютого, 500 найбагатших людей світу, які входять до рейтингу Bloomberg Billionaires Index, загалом втратили 139 мільярдів доларів.

Коронавірус 2020: останні відомості Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 25 лютого 2020 року у світі зареєстровано 80 150 підтверджених випадків зараження, із них 2 699 – летальні. Одужало вже 27 695 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараженням смертельним вірусом не зафіксовано.