Мобільний оператор Verizon оголосив про купівлю сервісу-конкурента Zoom: деталі угоди

Американський оператор стільникового зв’язку Verizon уклав угоду про купівлю сервіса для корпоративних відеодзвінків BlueJeans – конкурента Zoom. Мобільний оператор прагне проникнути в галузь, яка набула популярності в умовах пандемії коронавірусу, коли більшість населення працює з дому.

Verizon готовий заплатити за BlueJeans близько 500 мільйонів доларів. Ухвалення угоди буде завершено в другому кварталі 2020 року, повідомляє Forbes із покликанням на The Wall Street Journal.

Інвестиції в бізнес: Онлайн-брокер Robinhood може залучити 250 млн доларів інвестицій: що відомо про фінансування

Під час пандемії коронавірусу й карантину більшість компаній перевели своїх співробітників на режим роботи з дому. Тому сервіси для відеозв’язку, як Zoom, Slack чи Skype почали користуватися більшим попитом у порівнянні з докарантинним періодом. Як бачимо, Verizon теж захотіла бути в тренді.

Представники мобільного оператора заявили, що прагнуть використовувати BlueJeans, який має понад 15 тисяч користувачів, щоб допомогти іншим компаніям розробляти на базі придбаної платформи інші онлайн-сервіси. Це можуть бути освітні майданчики для віддаленого навчання, телемедицина тощо.

Знати більше: Компанія Воррена Баффета отримала 200 млн доларів дивідендів від провідного нафтовиробника

На відміну від Zoom чи Skype, BlueJeans немає безкоштовної версії. Окрім того, він більше орієнтований на бізнес. Зокрема, з-поміж корпоративних клієнтів BlueJeans є такі відомі компанії, як Facebook, LinkedIn і Zillow.

Оскільки спосіб життя багатьох людей змінився з введенням карантину, для багатьох компаній та клієнтів стало важливим мати доступ до різноманітного набору вже готових пропозицій. Інтеграція з уже існуючими сервісами - вдалий варіант,

– заявив генеральний директор Verizon Тамі Ервін.

Акції Verizon зросли в ціні на 1,3% після новин про купівлю BlueJeans. Водночас, вартість цінних паперів Zoom знизилася на 1,2%.

Більше про інвестиційні можливості: Інвестиції в біотех: що варто знати про акції світових виробників вакцини проти коронавірусу

Проблеми з безпекою в Zoom: що відомо? Зазначимо, що Zoom швидко став одним із найпопулярніших сервісів для відеозв’язку, як тільки більшість компаній змушені були перевести своїх працівників на віддалений режим роботи.



Попри значну популярність, компанія зіткнулася з проблемами, пов’язані з безпекою сервісу. Виявилося, що до відеодзвінків могли отримати доступ сторонні особи. Окрім того, у кінці березня стало відомо, що застосунок Zoom для IOS відправляє дані користувачів у Facebook, навіть якщо в людини немає облікового запису в соцмережі.