Moderna заявила про успішне тестування вакцини проти COVID-19: акції компанії різко подорожчали

Американська біотехнологічна компанія Moderna оголосила позитивні результати першої фази клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу. Після цього повідомлення фондові індекси США зросли. Ціна акцій Moderna 18 травня теж піднялася.

Після введення вакцини mRNA-1273 кількість антитіл в учасників тестування залежно від дози препарату або перевищувала відповідний показник у крові людей, які перехворіли на COVID-19, або знаходилася на тому ж рівні. Про це повідомляє телеграм-канал WhiteHouse Cards.

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Ще на початковому етапі вакцина зарекомендувала себе, як цілком безпечна. У Moderna запланували фінальну фазу протоколу клінічних випробувань mRNA-1273 на липень.

Після повідомлення про ефективність вакцини Moderna зросли ключові індекси американського фондового ринку:

промисловий індекс Доу-Джонса – на 3,4%, досягнувши 24 491 пункти;

– на 3,4%, досягнувши 24 491 пункти; індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 – на 3% – до 2950 пунктів;

– на 3% – до 2950 пунктів; Nasdaq Composite – на 2,4% – до 9229 пунктів.

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Акції Moderna також зросли в ціні на 26%. Станом на 21:35 понеділка, 18 травня, одна акція торгувалася за 84,10 долара.

Раніше Степан Джус, аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна" проаналізував діяльність біотехнологічних компаній, які займаються виготовленням вакцини від коронавірусу. У своєму огляді експерт відзначив перспективність біотехнологічної компанії Moderna. За його словами, підприємство можна розглядати для довгострокового інвестування в його акції у 2020-2021 роках.