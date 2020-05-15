У Morgan Stanley спрогнозували, якою буде економічна криза 2020 року

Попри те, що пандемія коронавірусу завдала чимало збитків світовій економіці, аналітики американського банку Morgan Stanley прогнозують, що відновлення ситуації у світі буде швидшим, ніж фінансова криза 2008 року.

Експерти банку очікують, що глобальний економічний ріст знизиться до рівня -7,5% у другому кварталі цього року, пише Business Insider.

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Однак аналітики Morgan Stanley передбачають, що світовий ринок досягне передрецесійного стану впродовж чотирьох-восьми кварталів, тобто швидше, ніж 6-14 кварталів, які потрібні для відновлення після великої фінансової кризи.

Нинішня ситуація не така, як під час фінансової кризи. Банківська система сьогодні перебуває в кращому стані, ніж до початку великої фінансової кризи,

– зазначив Четан Ах’я, економіст Morgan Stanley.

Низка економічних показників Morgan Stanley демонструють ознаки покращення.

Споживчі витрати скорочуються повільніше, ніж у перші тижні спалаху коронавірусу, споживацькі настрої також поліпшилися,

– заявив Ах’я.

У Morgan Stanley стверджують, що в лютому спостерігався економічний спад у Китаї, у квітні – економіка єврозони значно сповільнилася. За даними банку, США, ймовірно, досягли максимального економічного спаду в кінці квітня.

Експерти фінустанови вважають, що економіка Центральної та Східної Європи, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки досягне дна пізніше в цьому році.

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Окрім того, повільний запуск економіки в усьому світі, ймовірно, поліпшить виробничі тенденції.

Деякі штати США вже почали запускати економіку, відновлювати діяльність бізнесу. За нашими підрахунками, до середини травня 54% економіки країни перебуватиме на етапі відновлення,

– стверджує Ах’я.

У Morgan Stanley уважно спостерігають за відновлення економічної активності в Китаї. Це допомагає їм оцінювати, як розвиватиметься решта регіонів світу. Передбачення експертів банку грунтуються саме на способах, а не на тривалості чи обсягах економічного відновлення.

Водночас аналітики банку заявляють про можливу другу хвилю коронавірусу, яка теж вплине на світову економіку.

Ми визнаємо, що нам невідомі багато проявів вірусу. Однак ми очікуємо, що ще один спалах вірусу буде,

– заявив Ах’я.