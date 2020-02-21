Morgan Stanley розширює бізнес: банк вкладе 13 млрд доларів у ще одну компанію

Інвестиційний банк Morgan Stanley оголосив про купівлю платформи для онлайн-трейдингу E-Trade. Вартість фінансової компанії становить 13 мільярдів доларів.

Morgan Stanley заплатить 58,74 долара за акцію E-Trade відповідно до угоди, яка об'єднує 3,1 трильйона доларів у клієнтських активах, пише PYMNTS.com. Угода, як очікують, буде повністю закрита в четвертому кварталі 2020 року.

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На тлі звістки про купівлю онлайн-майданчика для трейдингу акції Morgan Stanley зменшилися на 3%, а цінні папери ‎E-Trade, навпаки, зросли в ціні на 24% до 55,90 долара за штуку.

‎E-Trade допоможе нашому бізнесу зростати. Зокрема, завдяки сервісу ми зможемо зосередитися на поліпшенні методів управління капіталом наших клієнтів. Окрім того, купівля ‎E-Trade слідує стратегії банку перейти до складніших бізнес-процесів, забезпечивши цим наявність довготривалих джерел доходу, – зазначив генеральний директор Morgan Stanley Джеймс Горман.

Ще минулого року Чарльз Шваб придбав трейдингову платформу TD Ameritrade за 26 мільярдів доларів.

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Багато аналітиків припускали, що інтернет-трейдинг стане перспективною сферою для низки фінансових установ. Адже брокерська індустрія, як самостійна галузь, зазнає постійного маржинального тиску від безкомісійних торгів.

Так, коли в жовтні минулого року Шваб вирішив відмовитися від зняття комісій за трейдингові операції в інтернеті на своїй платформі, інші сервіси (Fidelity та E-Trade) не мали вибору, як зробити те ж саме.

Аналітики відзначають, що E-Trade є справді привабливою ціллю для Morgan Stanley. Депозитна база брокера генерує депозити на суму 56 мільярдів доларів на рік. За словами аналітиків, у 2019 році інвестиційний банк намагався залучати депозити для фінансування кредитів своїх заможних клієнтів. Експерти переконані, що депозитний бізнес зможе надати низку додаткових переваг для Morgan Stanley.