У п’ятницю, 5 червня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок піднялися вище. Трейдери чекають позитивних результатів зустрічі ОПЕК+, яка може відбутися вже цих вихідних. У рамках засідання основні виробники нафти обговорять, чи варто продовжувати рекордне зниження видобутку нафти на наступні місяці.

За даними Investing.com серпневі ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 0,5% (0,20 долара) і досягли 40,19 долара за барель. Липневі ф’ючерси на американську нафту WTI зросли на 0,2% (0,8 долара) – до 37,49 долара за барель.

Ринок нафти на цьому тижні: якою була динаміка цін

На цьому тижні нафта марки Brent загалом піднялася приблизно на 14%, а WTI – на 6%. Такий сплеск зростання вартості сировини викликаний, передусім, зниженням видобутку ресурсу та підвищенням попиту на пальне. Адже низка країн світу пом’якшила карантин та запускає економіку.

Попри це, у четвер, 4 червня, нафта різко подешевшала через незрозумілість рішень ОПЕК+ щодо майбутнього ринку. Інвестори насторожені тим, що попит на сировину може так і не підвищитися.

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Невизначеність рішень ОПЕК+

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники на чолі з Росією зустрінуться в суботу, 6 червня, щоб обговорити питання подальшого скорочення нафтовидобутку на 9,7 мільйона барелів. Дату нового засідання повідомив алжирський телеканал Ennahar TV із покликанням на власні джерела в ОПЕК.

Едвард Моя, старший аналітик OANDA, заявив, що ціни на нафту наближаються до зростання вшосте за тиждень. Однак цей приріст дещо пом’якшився, тому що трейдери все чекають остаточного рішення ОПЕК+ щодо подальшого скорочення обсягів видобутку.

Є шанс, що їм (ОПЕК+ – ред.) вдасться продовжити дію угоди ще на три місяці. Самі трейдери скрай скептично ставляться до того, що скорочення видобутку залишатиметься таким же високим і після липня,

– зазначив Моя.

Саудівська Аравія і Росія, два найбільші світові виробники нафти, хочуть зберегти зниження обсягів видобутку сировини на 9,7 мільйона барелів на добу ще й у липні.

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Зустріч ОПЕК+ попередньо була запланована на четвер, 4 червня. Однак її довелося відкласти, оскільки деякі країни відмовилися підтримувати подальше зменшення обсягів видобутку нафти.

Побоювання виникають через те, що не тільки не вдається досягти угоди про продовження рекордного скорочення нафтовидобутку, а ще й тому, що деякі виробники можуть навіть послабити рівень свого поточно видобутку сировини. Це в кінцевому підсумку призведе до зростання видобутку ресурсу в найближчі тижні,

– йдеться в примітці ANZ Research.

Якщо ОПЕК+ не погодиться продовжити дію угоди ще на кілька місяців, тоді з липня і до кінця 2020 року обсяг видобутку нафти знизиться на 7,7 мільйона барелів на добу.