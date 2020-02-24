Нафта дешевшає, фондові індекси падають: ринки продовжує лихоманити від коронавірусу

Понеділок, 24 лютого, почався зі зниження цін на акції та нафту. Попри таке падіння на ринку цінних паперів та корисних копалин, вартість золота зросла.

Лихоманка на світових ринках викликана новинами про збільшення кількості смертей внаслідок коронавірусу в Південній Кореї, Італії та країнах Близького Сходу. Про це повідомляє "Лига.Бизнес" із покликанням на міжнародні ЗМІ.

Читайте також: Коронавірус: що про нього говорять Apple, Coca-Cola, Nike та інші компанії

Як змінилися ключові показники фондового ринку:

Ф'ючерси на акції E-Minis на S&P 500 спочатку біржових торгів стали дешевшими на 1,2%.

на S&P 500 спочатку біржових торгів стали дешевшими на 1,2%. Японський фондовий індекс Nikkei знизився більше ніж на 2%.

знизився більше ніж на 2%. Європейські фондові індекси теж стали дешевшими: EuroStoxx 50 – на 1,5%, FTSE – на 1%.

– на 1,5%, – на 1%. Базовий індекс Австралії опустився на 2,2%.

опустився на 2,2%. Базовий індекс Нової Зеландії також знизився на 1,3%.

також знизився на 1,3%. Південнокорейський фондовий індекс KOSPI зменшився на 3%.

зменшився на 3%. Торги на китайських фондових біржах теж почалися падінням ключових індексів. Зокрема, Blue-Chip CSI300 знизився на 0,6% .

. Історичного мінімуму від початку лютого досягнув індекс MSCI акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії. Цей показник опустився на 1,6%.

Як коронавірус вплинув на ціну нафти?

Нафта марки Brent стала дешевшою на 3% – 1,77 долара. Зараз її ціна становить 56,72 долара за барель. Вартість бареля нафти WTI теж знизилася на 2,7% (1,48 долара) до 51,9 долара.

До теми: Обсяг переробки нафти в Китаї рекордно знизився: яка причина різкого падіння

Однак на минулому тижні ціни на нафту відновили свій ріст. Зокрема, вартість Brent досягла майже 60 доларів за барель. Це сталося завдяки новині про те, що дії влади Китаю зможуть пом'якшити вплив коронавірусу на світову економіку. Попри це, аналітики не поспішали прогнозувати подальший ріст цін нафти.

Що з ціною золота?

Ф'ючерси на золото зросли на 1%. Тому нині ціна однієї унції дорогоцінного металу становить 1665,1 долара. Спот-золото теж різко зросло в ціні, досягнувши максимуму впродовж останніх семи років – 1678,58 долара.

Що відомо про коронавірус Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 підтверджених випадків зараження, із них 2 619 – летальні. Одужало вже 25 360 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараженням смертельним вірусом не зафіксовано.