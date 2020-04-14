Нафта дешевшає попри досягнення домовленості ОПЕК+: що прогнозують експерти

Під час торгів у вівторок, 14 квітня, ціни на нафту еталонних марок знову почали знижуватися. Інвестори продовжують оцінювати угоду ОПЕК+ про зниження обсягів нафтовидобутку.

За інформацією Інтерфакс-Україна, ціна червневих ф’ючерсів нафти Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 31,49 долара за барель. Таким чином вартість сировини цієї марки на 0,25 долара (0,79%) знизилася від показників минулої сесії торгів.

Травневі ф’ючерси на нафту WTI під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі опустилися на 0,52 долара (2,32%), досягнувши 21,89 долара за барель.

Детальніше про угоду ОПЕК+: Країни ОПЕК+ погодили рекордне зниження видобутку нафти: як це вплинуло на ціну сировини

Нагадаємо, на вихідних країни-учасники групи ОПЕК+ домовилися про зменшення обсягів видобутку нафти на рекордних 9,7 мільйона барелів на добу впродовж травня-червня цього року. Передбачається, що США, Бразилія і Канада додатково знизять обсяги ще на 3,7 мільйона барелів. Адже виробництво в цих країнах зазнало падіння через обвал цін на нафту.

Як розвиватиметься ринок нафти у 2020 році: прогнози

За прогнозами Управління енергетичної інформації Міністерства енергетики США, видобуток сланцевої нафти в Сполучених Штатах в травні знизиться на 183 тисячі барелів на добу і досягне 8,526 мільйона барелів на добу. Зараз цей обсяг становить 8,709 мільйона барелів на добу.

Ситуація на ринку нафти з початку року: Рекордний обвал цін й різке зниження попиту: яким був перший квартал 2020 року для ринку нафти

Спеціалісти Інституту міжнародних фінансів (IIF) прогнозують, що нафта Brent торгуватиметься в 2020 році в середньому за 40 доларів за барель. Водночас обсяги видобутку сировини у США знизяться на 900 тисяч барелів на добу – до 12,3 мільйона барелів на добу. Причиною цьому став обвал цін, що занизив рівень окупності видобутку сланцевої нафти (45 доларів за барель).

Низка американських компаній упродовж останніх тижнів скоротили плани щодо видатків і буріння, що, своєю чергою, призведе до зменшення нафтовидобутку в 2020 і 2021 роках,

– зазначили в IIF.

Також у IIF передбачають, що попит на нафту відновить ріст у третьому-четвертому кварталах цього року. За їхніми прогнозами, у 2020 році споживання сировини знизиться в середньому на 8 мільйонів барелів на добу.

Слабка тенденція на збільшення цін нафти пояснюватиметься можливим недотриманням умов угоди ОПЕК+ та повільним відновленням попиту на сировину в другому півріччі, додали в IIF.

Фондові ринки ростуть: Ринки акцій в Азії зростають на тлі повідомлень про відновлення економіки Китаю

Окрім того, трейдери оцінюють рівень розвитку економіки Китаю. Зокрема, обсяги експорту й імпорту знизилися в березні. Попри це темпи зниження економіки КНР значно уповільнилися. Економічна активність у країні поступово стабілізується після зняття всіх обмежень, раніше встановлених владою через поширення пандемії коронавірусу.