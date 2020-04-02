Нафта дорожчає, ціни на акції різко впали: ситуація на фінансових ринках нестабільна

У четвер, 2 квітня, світові фондові ринки знову впали. Це сталося після заяви президента США Дональда Трампа про те, що для Сполучених Штатів настають "жахливі дні". Адже кількість жертв зростатиме.

Індекс MSCI акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону за винятком Японії знизився на 1,2%, повідомляє Ліга.Бізнес із покликанням на іноземні ЗМІ. Японський біржовий індекс Nikkei після значного падіння напередодні втратив ще 1,5%.

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Фондові ринки в Гонконзі, Сіднеї, Шанхаї та Сеулі теж обвалилися.

Австралійський фондовий індекс ASX 200 знизився на 2,6%. Таке падіння спричинене обвалом банківських акцій після того, як центральний банк Нової Зеландії призупинив банківські дивіденди. Це рішення новозеландського фінрегулятора негативно вплинуло на банки Австралії, які є власниками більшості великих кредиторів Нової Зеландії.

Також знизилася дохідність за 10-річними казначейськими облігаціями США. Зокрема, вона опустилася до 0,5680%, найнижчого рівня з 10 березня цього року. Три ключові індекси фондового ринку США обвалилися на понад 4% усього лише за одну ніч.

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Щодо валютних ринків, то тут долар зміг утримати свої позиції, досягнувши 1,0950 євро за один долар і 107,31 єни за долар. Спотова ціна золота знизилася на 0,5% – до 1584,33 долара за унцію.

Ситуація на ринку нафти

Ф’ючерси на нафту трохи стабілізувалися після обвалу в ніч з 1 на 2 квітня. Однак попит на сировину залишається слабким. Через низьку ціну нафти резервуари для її зберігання швидко наповнюється. Тому якщо не вдасться вирішити питання з вартістю сировини і обсягами її видобутку, попит на чорне золото ще більше зменшиться.

Станом на ранок 2 квітня ціна на нафту Brent становила 26,38 долара за барель. Вартість нафти марки WTI – 21,39 долара за барель.

Зазначимо, що падіння вартості нафти зупинилося 31 березня, коли президенти США і Росії поспілкувалися по телефону щодо стабілізації енергетичних ринків. Попри це, перший квартал 2020 року став для ринку нафти найгіршим. Зокрема, вартість Brent з початку року впала на 65,6%, а WTI – на 66,5%.