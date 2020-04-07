Нафта подорожчала після обвалу цін напередодні: ринки очікують зустрічі ОПЕК

У вівторок, 7 квітня, ціни на нафту зросли на тлі очікувань, що найбільші світові виробники сировини погодяться скоротити обсяги видобування продукції.

Пандемія коронавірусу призвела до значного зниження попиту на нафту, повідомляє Investing.com. Окрім того, несприятлива ситуація на ринку нафти спричинена цінової війною між Саудівською Аравією і Росією.

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Нафта марки Brent подорожчала на 2,8% (93 центи) і становить 33,98 долара за барель. У понеділок, 6 квітня, вартість сировини впала на понад 3%. Нафта WTI зросла в ціні на 79 центів або на 3,03% – до 26,87 долара за барель. Напередодні вартість американської нафти знизилася на 8%.

Ситуація на ринку нафти: останні відомості

Основні світові виробники нафти, з-поміж яких Саудівська Аравія і Росія, ймовірно, домовляться про скорочення обсягів видобутку продукції у четвер, 9 квітня.

Зменшити обсяги видобутку сировини варто для підтримання світової економіки, яка страждає від негативних наслідків коронавірусу.

Пандемія призвела до припинення діяльності низки компаній, а половина населення світу змушені залишатися вдома, щоб стримати темпи поширення смертельного захворювання.

Нафтовиробники повинні скоротити обсяги видобутку, якщо вони хочуть запобігти повному перенасиченню нафтових ринків,

– зазначили представники Eurasia Group.

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Попит на нафту в усьому світі знизився на 30%, або на близько 30 мільйонів барелів на день. Ситуація на ринку погіршилася після рішення Саудівської Аравії і Росії "відкрутити крани" і збільшити видобуток нафти після невдалої зустрічі ОПЕК на початку березня.

У понеділок, 6 квітня, ціни на нафту знову обвалилися. Падінню передувало перенесення зустрічі ОПЕК на четвер, 9 квітня. У ході зібрання Саудівська Аравія і Росія повинні домовитися про скорочення нафтовидобутку. Не останню роль у цьому питанні відіграють Сполучені Штати.

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, 6 квітня, що ОПЕК не просила його підштовхнути вітчизняних виробників нафти, знизити обсяги видобутку. Однак, за його словами, обсяги видобутку сировини у США, усе-таки, зменшаться у відповідь на падіння ціни продукції.

Скоординовані дії американських нафтовиробників щодо скорочення обсягів видобутку сировини, як правило, є порушенням антимонопольного законодавства країни.