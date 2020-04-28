Нафта продовжує дешевшати: чому падають ціни на сировину і як змінилася ситуація на ринку

Нафта марки WTI продовжує знижуватися в ціні. Інвестори прагнуть якомога швидше позбавитися від ф’ючерсних контрактів в умовах посиленого перевиробництва ресурсу.

За інформацією Ліга.Бізнес, станом на 8:45 год. за київським часом вівторка, 28 квітня, американська нафта WTI подешевшала на 12% – до 11,19 долара за барель.

Червневі ф’ючерси на нафту Brent до цього часу торгувалися за 19,35 долара за барель, знизившись на 3,2% від ціни на момент закриття попередньої сесії торгів.

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Так, нафта WTI різко подешевшала після того, як великий нафтовий біржовий інвестиційний фонд United States Oil Fund розкрив інформацію про свої наміри продати свої червневі контракти. На ф’ючерсні контракти за червень на нафту WTI припадає 20% його портфеля розміром 3,6 мільярда доларів.

На думку аналітиків JPMorgan, американські нафтовиробники повинні ще в цьому місяці знизити видобуток на 1 мільйон барелів на добу. Саме цей крок дасть змогу уникнути заповнення на 90% резервуарів у Кушингу (штат Оклахома, США), найбільшому американському нафтосховищі, у травні-червні цього року.



Нафтові резервуари в Кушингу, штат Оклахома / Flickr

Самі представники ОПЕК прогнозують відновлення росту цін на нафту. За словами міністра енергетики Алжиру Мохамеда Акраба, ціни на нафту піднімуться до 40 доларів за барель у другому півріччі 2020 року.

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Відзначимо, що в понеділок, 27 квітня, ціни на нафту різко знизилися після кількаденного росту на минулому тижні. Brent торгувался за трохи більше, ніж 21 долар за барель, а WTI – за 15,57 долара за барель. Таким чином, побоювання інвесторів щодо відсутності місць для зберігання сировини через усе ще високу пропозицію не згасають.

Учасники фінансових ринків сподіваються, що з початком дії угоди ОПЕК+ про зниження обсягів нафтовидобутку, вартість сировини стабілізується. Однак ситуація на ринку поки не дає змогу точно стверджувати про це. Усе ще низький попит на нафту, висока пропозиція і переповнення місць для зберігання продукту є основними проблемами ринку.

Нагадаємо, у п’ятницю, 1 травня, вступить в дію угода ОПЕК+. Упродовж травня-червня 2020 року видобуток нафти скоротиться на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу; з липня і до кінця 2020 року – на 7,7 мільйона барелів на добу, а до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу.