Нафта продовжує дешевшати: як змінилися ціни на сировину за останній тиждень

Ціни на нафту знову почали знижуватися на тлі біржових торгів у понеділок, 16 березня. Інвестори оцінюють заходи з боку уряду різних країн, спрямовані на підтримку економіки в умовах поширення коронавірусу.

Травневі ф’ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на ранок понеділка, 16 березня, становили 32,68 долара за барель, повідомляє Інтерфакс-Україна. За результатами попередньої сесії, вартість нафти цієї марки знизилася на 3,76% (1,17 долара).

Квітневі ф’ючерси на нафту марки WTI на Нью-йоркській товарній біржі опустилися на 2,11% (0,67 долара) і становили 31,06 долара за барель.

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Упродовж минулого тижня нафта обох марок значно впала в ціні:

Brent подешевшала за тиждень на 25% .

подешевшала за тиждень на . Ціна WTI знизилася на 23%.

За даними Dow Jones Market Data, це максимальне тижневе падіння вартості сировини з грудня 2008 року.

Засновниця Vanda Insights Ванда Харі зазначила, що зараз світові фінансові ринки стурбовані через стрімке поширення коронавірусу поза межами Китаю. У результаті регулятори змушені застосовувати низку заходів, направлених на стримування негативних наслідків смертельного вірусу для економіки. За словами експертки, нафта й далі дешевшатиме, якщо ситуація з темпами поширення коронавірусу погіршиться.

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У п’ятницю, 13 березня, президент США Дональд Трамп заявив про купівлю нафти у великих обсягах. З огляду на низьку ціну сировини, Сполученим Штатам особливо вигідно зараз поповнити стратегічні запаси.

З огляду на нинішні ціни на нафту, я доручив міністру енергетики купити за дуже вигідну ціну великі обсяги сирої нафти для зберігання в американському стратегічному запасі. Ми поповнятимемо нафтосховища максимально,

– повідомив Трамп під час пресконференції в Білому домі.

Ціни на нафту: останні зміни

Минулого понеділка, 9 березня , ціни на нафту рекордно знизилися. Причина падіння – Росія не погодилася з рішенням Саудівської Аравії підтримати ринок в умовах коронавірусу шляхом скорочення обсягу видобутку нафти. Зокрема, ціна сирої нафти опустилася на 27% до 30,04 долара за барель .

, ціни на нафту рекордно знизилися. Причина падіння – Росія не погодилася з рішенням Саудівської Аравії підтримати ринок в умовах коронавірусу шляхом скорочення обсягу видобутку нафти. Зокрема, . Наступного дня, 11 березня , вартість нафти почала зростати. Адже ринок чекав на додаткові заходи уряду США щодо стримування темпів уповільнення економіки. Ціна нафти Brent досягла 38,5 долара за барель.

, вартість нафти почала зростати. Адже ринок чекав на додаткові заходи уряду США щодо стримування темпів уповільнення економіки. Ціна нафти за барель. Незначний ріст вартості сировини змінився різким падінням 12 березня. Це сталося через рішення президента США Дональда Трампа тимчасово заборонити в’їзд туристів із Європи до США на тлі стрімкого поширення коронавірусу. Ціна Brent становила 34,22 долара, а WTI – 31,60 долара за барель.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 16 березня 2020 року у світі зареєстровано 169 387 підтверджених випадків зараження, із них 6 513 – закінчилися смертю. Одужало вже 77 257 осіб. В Україні підтверджено 5 випадків захворювання на COVID-19, спричиненого новим коронавірусом, один із них – летальний.