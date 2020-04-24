Нафта продовжує дорожчати: що впливає на ріст цін сировини

У п’ятницю, 24 квітня, ціни на нафту продовжують рости на тлі повідомлень про те, що Кувейт знизив обсяги видобутку сировини.

Ще одним стимулом, який активізував ріст цін на "чорне золото" став новий антикризовий пакет, ухвалений Конгресом США, повідомляє Ліга.Бізнес із покликанням на іноземні ЗМІ.

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Вартість червневих ф’ючерсів нафти Brent становить 22,19 долара за барель, тобто вона зросла на 4,03% у порівнянні з попередньою сесією торгів. Ціна бареля червневої нафти WTI піднялася на 4,79% – до 17,29 долара.

У четвер, 23 квітня, вартість нафти еталонних марок теж демонструвала ріст: Brent торгувалася в межах 20,08-23,20 долара за барель, а WTI – 13,36-18,15 долара за барель.

Причини росту цін на нафту

Росту цін на нафту передувала заява Кувейту про початок зниження постачання сировини на зовнішні ринки вже в цьому місяці, тобто не чекаючи травня. Згідно з угодою ОПЕК+, ця країна повинна скоротити видобуток на 140 тисяч барелів на добу від базового рівня 2,809 мільйона барелів на добу. У березні Кувейт добував 2,840 мільйона барелів на добу.

Окрім того, на вартість нафти вплинуло й рішення Конгресу США погодити антикризовий пакет розміром 484 мільярда доларів на боротьбу з наслідками коронавірусу й відновлення економіки країни.

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Щодо видобутку нафти у США, то на минулому тижні вона знизилася на 100 тисяч барелів на добу і становить 12,2 мільйона барелів на добу. Галузевий регулятор Оклахоми дозволив нафтовиробникам закривати скважини без втрати оренди. Як очікують, це рішення дасть змогу уповільнити ріст обсягів постачання сировини.

Обвал цін на нафту 2020 року: основні відомості

Нагадаємо, у понеділок, 20 квітня, ціна травневих ф’ючерсів на нафту WTI знизилася майже на 300% і досягла від’ємного значення. Зокрема, уперше в історії вартість американської нафти була негативною – мінус 37,6 долара за барель.

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Через день, 22 квітня, ціна на нафту Brent теж різко впала, опустившись до 20-річного мінімуму. Червневі ф’ючерси цієї марки сировини торгувалися нижче 16 доларів за барель, що в чотири рази менше, ніж було в січні 2020 року.



Що потрібно знати про падіння цін на нафту 2020 року / Інфографіка 24 каналу