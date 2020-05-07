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Нафта продовжує дорожчати. Стало відомо, якою може бути ціна сировини до кінця 2020 року

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Ціни на нафту 7 травня 2020 року
Ціни на нафту / Pixabay

У четвер, 7 травня, ціни на нафту еталонних марок зросли після незначного зниження напередодні. Як тільки угода ОПЕК+ почала діяти 1 травня, ціни на нафту відновили ріст.

За інформацією Інтерфакс-Україна, липневі ф’ючерси на нафту Brent під час торгів на лондонській біржі ICE Futures торгувалися за 29,89 долара за барель. Цей показник вищий на 0,57% (0,17 долара) за ціну, встановлену під час попередньої сесії торгів. За результатами торгів у середу, 6 травня, липневі ф’ючерси Brent подешевшали на 4% (1,25 долара) – до 29,72 долара за барель.

Червневі ф’ючерси на нафту WTI на електронних торгах на Нью-Йоркській фондовій біржі зросли в ціні на 0,83% (0,2 долара), досягнувши 24,19 долара за барель. На момент закриття попередньої сесії торгів ціна американської нафти становила 23,99 долара за барель.

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Ситуація на ринку нафти та прогнози аналітиків

За даними Міністерства енергетики США, запаси нафти у країні на минулому тижні, що завершився 1 травня, збільшилися на 4,59 мільйона барелів. Резерви бензину у Сполучених Штатах упродовж тижня знизилися на 3,16 мільйона барелів, а дистилятів – збільшилися на 9,52 мільйона барелів.

Раніше аналітики S&P Global Platts прогнозували, що запаси нафти у США зростуть на 7,1 мільйона барелів, запаси бензину впадуть на 400 тисяч барелів, а запаси дистилятів збільшаться на 3,5 мільйона барелів.

Ми все ще сподіваємося, що ціни на Brent зможуть відновитися до 38-39 доларів за барель до кінця 2020 року,
– зазначили експерти австралійського банку Commonwealth Bank.

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Окрім того, аналітики банку прогнозують, що відновлення цін, ймовірно, слід чекати лише з середини 2020 року. Адже найближчим часом значний надшлишок запасів зберігатиметься.

Що потрібно знати про угоду ОПЕК+? У середині квітня країни ОПЕК+ домовилися з 1 травня знизити обсяги нафтовидобутку. 

Таким чином, у травні-червні цього року видобуток скоротитися на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу.

Далі з липня і до кінця 2020 року (по грудень включно) нафтовидобуток знизиться на 7,7 мільйона барелів на добу, а з січня 2021 року і до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу.

Автор: Тетяна Панасюк
Теги: ОПЕК Фінанси Ціни Нафта Світові біржі Інвестиції
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